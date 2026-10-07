Un joven de 20 años fue asesinado en plena tarde del miércoles 7 de octubre en una calle de la zona oeste de Rosario. Por el crimen, fueron detenidas 2 personas, sindicadas como presuntos autores del homicidio.
Rosario: acribillaron a tiros a un joven en la zona oeste
El cuerpo fue hallado en una vivienda deshabitada ubicada en barrio Francetti. Según voceros, la víctima se encontraba en situación de calle. Es el segundo crimen que se registra en el mes de octubre.
Según voceros del Ministerio de Gobierno y Seguridad indicaron que la víctima se encontraría en situación de calle y tenía problemas de adicciones. Es el segundo homicidio que se registra en Rosario en los primeros 7 días del mes de octubre.
Voceros judiciales y policiales indicaron a este diario que el crimen se conoció alrededor de las 14:30, por un llamado telefónico al 911 en el cual se denunciaba que se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego en la zona de Brasil y Monte Flores, a metros del complejo de viviendas Fonavi conocido como barrio Francetti y que había al menos una persona herida, tirada en la vía pública.
Un rato más tarde llegó hasta el lugar personal policial, y en base al dato aportado por algunas personas, ingresó en una vivienda deshabitada y halló el cuerpo de un joven, identificado como Ariel Giupponi, de 20 años.
Minutos después, personal médico constató el fallecimiento del joven como consecuencia de múltiples heridas de arma de fuego.
La fiscal Agustina Iris, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional Rosario, dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia. Además, pidió que personal del gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) realice distintas pericias en la zona, registro fotográfico del lugar y toma de testimonios.
Algunos vecinos del lugar indicaron que los atacantes habían sido 2 personas que llegaron en una moto, interceptaron a dos personas, entre ellas la víctima, y casi sin mediar palabra, comenzaron a disparar.
Giupponi recibió varios impactos en distintas partes del cuerpo y falleció prácticamente en el acto. Varias personas mencionaron además que el joven que estaba junto al joven fallecido habría recibido un disparo en un pie, y se marchó antes de la llegada de personal policial y médico.
En la zona del ataque se hallaron al menos 5 vainas servidas, que fueron enviadas a peritar. En base a los datos aportados, se procedió a la detención de 2 personas, sindicadas como presuntos autores. Voceros del Ministerio de Gobierno y Seguridad indicaron que, de acuerdo con las primeras informaciones, la víctima se encontraría en situación de calle y tendría problemas de adicciones.
Es el segundo homicidio que se registra en el mes de octubre en el departamento Rosario. En base a datos propios y al informe del Observatorio de Seguridad Pública que realizan en forma conjunta el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Ministerio de Justicia y Seguridad (MJS), ya son 65 los asesinatos registrados en lo que va del año en el departamento más importante del sur santafesino.