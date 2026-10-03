Un joven de 28 años, de nacionalidad paraguaya, fue asesinado durante la noche del viernes 2 de octubre en la zona oeste de Rosario.
Rosario: mataron a un joven de un tiro en el pecho en la zona oeste
Fue hallado en una cancha de fútbol en la noche del viernes. Se presume que el crimen fue en el marco de un ajuste de cuentas vinculado a la venta de drogas al menudeo. Hay un detenido.
El crimen se conoció poco después de las 21, cuando ingresaron al sistema 911 varios llamados indicando que había una persona herida en una canchita de futbo ubicada en Aborígenes Argentinos y Pamalo, de barrio Toba de zona oeste.
Un rato más tarde, personal policial llegó al lugar y encontró a un joven identificado como Aníbal M., tirado al costado de la cancha, con un disparo en el pecho, sin signos vitales.
A los pocos minutos, personal del Sies confirmó el fallecimiento del joven.
En base al relato de varias personas, fue detenido en una casa ubicada a menos de 200 metros un hombre de 30 años, apodado Nano, como probable autor del crimen.
Se incautaron 4 vainas servidas y un cartucho intacto calibre 9 milímetros, que fueron enviados a peritar y al menos 5 envoltorios que, se presume, contenían marihuana.
Varias personas indicaron que la casa de la víctima, ubicada a metros de la canchita, era un punto de venta de estupefacientes.