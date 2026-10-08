Cayó en Sauce Viejo

Volvieron a detener a Facundo Castro; autor del mas sangriento motín de la cárcel de Las Flores

La policía allanó una vivienda de Sauce Viejo y encontró al histórico protagonista de la revuelta de 1999 junto a una mujer. Ambos quedaron detenidos por una investigación iniciada tras una denuncia por amenazas con un arma de fuego en Santo Tomé.