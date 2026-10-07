En el marco de una investigación contra el crimen organizado y las finanzas ilegales, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) llevaron a cabo un megaoperativo en la ciudad de Rosario.
Cayó una red que realizaba operaciones financieras ilegales con criptomonedas
La Policía Federal realizó más de una decena de allanamientos en domicilios del sur provincial y una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 12. Tras el megaoperativo, se entregó el principal sospechoso, un hombre de 32 años.
La causa, que derivó en la detención del principal sospechoso y en el secuestro de equipamiento informático de alta tecnología, investiga maniobras bancarias no autorizadas y actividades de minería de criptomonedas.
El operativo, fiscalizado por el Ministerio de Seguridad Nacional, surgió a partir de una investigación iniciada en octubre de 2025 por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Rosario.
Las pesquisas lograron reconstruir el entramado de una estructura criminal dedicada a ejecutar operaciones financieras al margen del sistema bancario formal.
Hasta en la cárcel
A partir de las pruebas recolectadas por la Unidad Fiscal Federal de Rosario, a cargo de Ignacio Falconi, el Juzgado de Garantías Federal N° 3, liderado por el Dr. Rodríguez Da Cruz, libró órdenes de allanamiento para 11 inmuebles.
Las medidas alcanzaron a viviendas particulares, oficinas, un estudio jurídico, una cueva financiera y dos empresas de seguridad privada vinculadas con los sistemas de videovigilancia de los lugares investigados.
Uno de los procedimientos más relevantes se concretó dentro de la Unidad Penitenciaria N° 12, donde las fuerzas federales requisaron la celda de un familiar del imputado, quien también se encuentra privado de la libertad e investigado por la misma maniobra delictiva.
Elementos
Ante el avance de los operativos e incursiones policiales, el principal investigado —un hombre de nacionalidad argentina y 32 años— se puso en contacto con la Fiscalía mediante su abogado defensor y se entregó voluntariamente en la sede de la DUOIE.
Durante las irrupciones, en las que colaboró personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario, las autoridades secuestraron: 7 rigs de minería de criptomonedas, 10 máquinas de contar billetes, 2 vehículos particulares, 7 tarjetas bancarias, algo de efectivo, dispositivos de almacenamiento (discos rígidos, discos sólidos y pendrives), teléfonos celulares y abundante documentación de interés para la causa.
El detenido, junto con todo el material incautado, quedó a disposición de la Justicia Federal imputado por infracción al Régimen Penal Cambiario.