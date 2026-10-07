Rosario

Cayó una red que realizaba operaciones financieras ilegales con criptomonedas

La Policía Federal realizó más de una decena de allanamientos en domicilios del sur provincial y una requisa en la Unidad Penitenciaria Nº 12. Tras el megaoperativo, se entregó el principal sospechoso, un hombre de 32 años.