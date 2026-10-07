En San Jerónimo Norte

El prófugo de Pilar fue recapturado en un cementerio: intentó ahorcarse y ahora agoniza en el Cullen

José Ariel Maciel, de 55 años, había escapado de la Comisaría 6ª de Pilar y era buscado intensamente desde entonces. Este miércoles por la mañana fue localizado dentro del cementerio de San Jerónimo Norte, donde los policías lo encontraron cuando intentaba quitarse la vida. Lograron bajarlo y fue trasladado en código rojo al Hospital Cullen, donde ingresó en estado crítico.