La búsqueda de José Ariel Maciel, el hombre de 55 años que se había fugado de una comisaría de Pilar, terminó el miércoles por la mañana en un escenario tan inesperado como dramático: el cementerio de San Jerónimo Norte.
El prófugo de Pilar fue recapturado en un cementerio: intentó ahorcarse y ahora agoniza en el Cullen
José Ariel Maciel, de 55 años, había escapado de la Comisaría 6ª de Pilar y era buscado intensamente desde entonces. Este miércoles por la mañana fue localizado dentro del cementerio de San Jerónimo Norte, donde los policías lo encontraron cuando intentaba quitarse la vida. Lograron bajarlo y fue trasladado en código rojo al Hospital Cullen, donde ingresó en estado crítico.
Hasta allí llegaron los policías que participaban del operativo desplegado para localizarlo. Maciel fue encontrado dentro del predio, en momentos en que, según la información preliminar, intentaba quitarse la vida mediante ahorcamiento.
Los agentes consiguieron bajarlo y de inmediato se puso en marcha una nueva carrera contra el tiempo. Una ambulancia lo trasladó en "código rojo" hacia el Hospital Cullen de Santa Fe, donde ingresó poco antes del mediodía en estado crítico.
Del escape al cementerio
Maciel había adquirido notoriedad dos días antes, cuando consiguió escapar de la Comisaría 6ª de Pilar, donde permanecía detenido en el marco de una causa vinculada al microtráfico de drogas.
De acuerdo con la información difundida tras la evasión, el hombre logró salir por una ventana de la dependencia policial que daba hacia la zona de la Comuna. Luego tomó una camioneta y abandonó rápidamente la localidad.
La fuga fue advertida y la Policía puso en marcha un operativo cerrojo en Pilar y localidades cercanas. El vehículo utilizado por Maciel apareció poco después abandonado en un camino rural, una circunstancia que obligó a ampliar el radio de búsqueda y llevó a los investigadores a considerar que podía haber continuado su desplazamiento a pie o mediante otro medio.
El dato que terminó orientando la búsqueda hacia San Jerónimo Norte cobró especial importancia porque ese era precisamente el domicilio declarado del prófugo. Maciel es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez blanca y cabello canoso. Al momento de la fuga vestía una remera gris y pantalón claro.
El hallazgo se produjo durante la mañana de este miércoles. Según informó la Unidad Regional XI, poco después de las 10.30 los investigadores lograron localizar al evadido dentro del cementerio.
Giro dramático
Pero el procedimiento adquirió entonces un cariz dramático. Maciel se encontraba intentando ahorcarse y los policías lograron intervenir antes de que concretara su propósito.
Luego de bajarlo, fue asistido y entregado a los servicios de emergencia. La ambulancia emprendió el traslado hacia Santa Fe bajo "código rojo", indicativo de una situación de extrema urgencia.
Poco antes del mediodía, el hombre ingresó al Hospital Cullen en estado crítico.
Así terminó, al menos por ahora, una fuga que había comenzado en una comisaría de Pilar y que mantuvo durante dos días a distintas dependencias policiales abocadas a su localización. La recaptura finalmente ocurrió en San Jerónimo Norte, pero lejos de tratarse de un procedimiento policial convencional, estuvo marcada por una situación límite que dejó al evadido internado y luchando por su vida.