La investigación por la muerte de Omar Antonio Bonacci sumó nuevas medidas mientras la Fiscalía aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión qué provocó el fallecimiento.
Aguardan el resultado de la autopsia por la muerte del ex tesorero de Colón
El MPA solicitó la historia clínica del exdirigente sabalero para establecer si presentaba un cuadro de riesgo previo. El fiscal del caso se reunió con uno de los hijos del fallecido este martes y ordenó medidas para reconstruir la pelea ocurrida la noche del lunes en Santo Tomé.
El fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias solicitó la historia clínica del hombre de 71 años, con el objetivo de establecer si contaba con antecedentes o un cuadro de riesgo previo que pudiera haber incidido en el desenlace.
La medida adquiere particular relevancia porque, por el momento, no está acreditado que el golpe sufrido durante la pelea haya sido la causa fatal. Bonacci cayó al pavimento después del enfrentamiento con otro conductor, pero será la autopsia la que permitirá establecer las lesiones que presentaba y su eventual relación causal con la muerte.
El episodio ocurrió el lunes por la noche, en la zona de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires, en Santo Tomé. Bonacci circulaba junto con su esposa en un Toyota Yaris cuando protagonizó un incidente de tránsito con un motociclista de 35 años que se desplazaba en una Motomel Blitz.
Después del choque comenzó una discusión entre ambos conductores que derivó en una pelea. En ese contexto, Bonacci cayó sobre la calzada y posteriormente debió ser asistido y trasladado hacia el Samco de Santo Tomé. Murió durante el traslado.
La mecánica precisa del enfrentamiento continúa bajo investigación. Las primeras versiones habían señalado que el hombre había sufrido un fuerte golpe en la cabeza al caer, pero esa circunstancia no permite por sí sola establecer que haya sido la causa de la muerte.
El Ministerio Público de la Acusación espera ahora las conclusiones del examen forense y, en paralelo, incorporará la historia clínica para conocer el estado de salud previo del fallecido.
Reconstruir lo ocurrido
Iglesias dispuso una serie de diligencias destinadas a reconstruir la secuencia que comenzó con el incidente vial y terminó con la muerte de Bonacci.
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) recibió declaraciones de testigos ocasionales y de vecinos que se acercaron para auxiliar al hombre después de la pelea. Esos testimonios forman parte de las medidas destinadas a determinar qué ocurrió durante el enfrentamiento y qué acciones precedieron a la caída.
El otro conductor permanece privado de su libertad a disposición de la Justicia. En los próximos días, el fiscal deberá definir los pasos procesales a seguir, entre ellos la eventual realización de una audiencia imputativa.
Por ahora, la investigación procura establecer la secuencia de los hechos y, fundamentalmente, determinar si existió una relación directa entre lo ocurrido durante la pelea y el fallecimiento.
Dirigente sabalero
En el marco del trámite de la causa, Iglesias se reunió esta semana con uno de los hijos de Bonacci para informar sobre las actuaciones y las medidas que lleva adelante la Fiscalía.
Fuentes allegadas a la familia confirmaron que otros dos hijos del fallecido se encuentran viajando desde el exterior hacia Santa Fe para despedir a su padre.
Bonacci era una figura conocida en distintos ámbitos de Santa Fe. Fue tesorero del Club Atlético Colón entre 2013 y 2015, durante una etapa marcada por una profunda crisis institucional y económica y por el descenso del equipo a la Primera B Nacional, seguido por su rápido regreso a la máxima categoría.
También tuvo actividad comercial en la ciudad y una trayectoria vinculada al fútbol santafesino como jugador de la Liga Santafesina. Durante años estuvo al frente de la joyería Basilea, ubicada sobre la peatonal San Martín.
Mensaje oficial
La muerte de Bonacci también generó numerosas muestras de pesar en el ámbito colonista.
El Club Atlético Colón lo despidió en sus redes sociales como “socio y ex tesorero” y expresó su acompañamiento a familiares, amigos y seres queridos.
También difundieron mensajes de condolencias integrantes de la Lista Resurgir Sabalero y de la ex Comisión Directiva que encabezaron Lalo Vega y Víctor Godano, quienes lo recordaron como un amigo y compañero de comisión.
A ellos se sumaron los integrantes de la Peña Sabalera Centenario de Santo Tomé, que destacaron su pertenencia a ese espacio.