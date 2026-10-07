Tras una discusión de tránsito

Aguardan el resultado de la autopsia por la muerte del ex tesorero de Colón

El MPA solicitó la historia clínica del exdirigente sabalero para establecer si presentaba un cuadro de riesgo previo. El fiscal del caso se reunió con uno de los hijos del fallecido este martes y ordenó medidas para reconstruir la pelea ocurrida la noche del lunes en Santo Tomé.