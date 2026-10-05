Homicidio en riña

Un hombre de 72 años murió tras una pelea por un choque en Santo Tomé

Omar Bonacci había protagonizado un accidente de tránsito con un motociclista de 35 años en la esquina de avenida 7 de Marzo y Buenos Aires. Tras el impacto, ambos discutieron y terminaron peleando. El hombre mayor cayó al pavimento, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y murió mientras era trasladado al Samco.