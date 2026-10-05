Tentativa de homicidio

"Se acercó a la puerta, sacó un arma y le disparó en la cabeza"; el relato de la madre del joven baleado

Claudia contó cómo fueron los segundos que precedieron al ataque contra su hijo Franco Calabrese, de 22 años. El joven estaba trabajando en la barbería familiar junto a su hermano cuando, según el relato de la mujer, un desconocido llegó hasta la puerta y efectuó un único disparo. Permanece internado en terapia intensiva y su estado continúa siendo crítico.