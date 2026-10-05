Un joven de 23 años, con 14 antecedentes penales y un pedido de captura vigente, fue detenido en Villa Caraza, partido de Lanús, acusado de robar motos en la Ciudad de Buenos Aires y publicar imágenes de los vehículos en su cuenta personal de TikTok.
Detuvieron a un joven con 14 antecedentes por robar motos y mostrarlas en TikTok
El sospechoso fue localizado en Villa Caraza tras una investigación que permitió vincularlo con dos vehículos sustraídos durante julio y agosto en Recoleta.
La investigación permitió vincularlo con la sustracción de dos motos en el barrio porteño de Recoleta, ocurridas durante julio y agosto. Según se estableció, en ambos casos habría violentado los sistemas de arranque para llevarse los rodados.
Las cámaras y las redes sociales
El análisis de las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad permitió avanzar en la identificación del sospechoso. A partir de esa información, también se revisó su actividad en redes sociales.
Los investigadores constataron que el joven publicaba en su cuenta personal de TikTok fotografías en las que aparecía junto a los vehículos que habían sido denunciados como robados.
La revisión de estos elementos permitió relacionar al sospechoso con los hechos investigados y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.
Tenía 14 antecedentes penales
El joven detenido registra 14 causas desde 2019 por delitos vinculados con robos, hurtos y tentativas de robo.
Además, la Justicia había dispuesto un pedido de captura en agosto, que permanecía vigente al momento de su detención en Villa Caraza.
Los antecedentes fueron incorporados a la investigación para establecer la situación judicial del sospechoso y determinar su vinculación con los hechos ocurridos en Recoleta.
La decisión de la Justicia
El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17, a cargo de María Gloria Capanegra, Secretaría 153.
El tribunal dispuso la detención del joven y su traslado a una dependencia de seguridad. Durante el procedimiento también se secuestró su teléfono celular.
El dispositivo quedó incorporado a las actuaciones judiciales, mientras continúa el avance de la investigación por el robo de las motos en la Ciudad de Buenos Aires.