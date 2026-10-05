Violencia en Santa Fe

Es crítico el estado de un joven que fue baleado en la cabeza; hay un detenido

La víctima, de 22 años, fue trasladada de urgencia al Hospital Cullen luego de recibir un balazo en Facundo Zuviría y Espora. Testimonios recogidos por la Policía permitieron orientar la investigación hacia un sospechoso que fue localizado en una vivienda de calle Luciano Leiva.