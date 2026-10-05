Allanamientos en barrio Paproski

Cuatro imputados quedaron en prisión preventiva por microtráfico en Monte Vera

La Justicia dispuso la medida para dos hombres y dos mujeres, acusados de tener cocaína y marihuana con fines de comercialización. Las mujeres cumplirán la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria. Otros dos detenidos recuperaron la libertad con restricciones.