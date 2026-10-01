Actividad judicial

Pullaro a la Asociación de Abogados Penalistas: “Que no se hagan los zonzos”

En la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales en Rosario, volvió a reclamar que se avance sobre la estructura criminal del lavado de activos y quienes asesoran a esas organizaciones. Sostuvo que sus dichos apuntan a los profesionales que integran organizaciones criminales, no al derecho de defensa. Además cuestionó “la romantización del delito” y el “garantismo bobo”.