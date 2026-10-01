El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que durante dos días reunirán en Rosario a fiscales generales, procuradores, funcionarios y especialistas de la Argentina y de otros países.
Pullaro a la Asociación de Abogados Penalistas: “Que no se hagan los zonzos”
En la apertura de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales en Rosario, volvió a reclamar que se avance sobre la estructura criminal del lavado de activos y quienes asesoran a esas organizaciones. Sostuvo que sus dichos apuntan a los profesionales que integran organizaciones criminales, no al derecho de defensa. Además cuestionó “la romantización del delito” y el “garantismo bobo”.
La actividad es organizada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe, encabezado por María Cecilia Vranicich; el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, y el Consejo Federal de Política Criminal.
Durante su discurso, Pullaro destacó que el encuentro se realiza en “una ciudad que está pacificada” y contrastó la actualidad con la situación que atravesaba Rosario tres años atrás. “Los rosarinos no salían a la calle, tenían miedo de utilizar el espacio público y las inversiones no venían a la provincia”, afirmó.
El mandatario señaló que durante los Juegos Suramericanos pasaron 3,5 millones de personas sin que se registrara “un solo robo de celular” ni “una sola incidencia en el sistema 911”. Según sostuvo, esos datos “hablan claramente del cambio de piel que ha tenido Rosario”.
Pullaro recordó además que, a esta altura de 2023, el departamento Rosario acumulaba 223 homicidios, mientras que en lo que va de 2026 se registraron 62. En toda la provincia, en tanto, se contabilizaron 112 homicidios, frente a los 313 registrados tres años atrás.
“Fue determinación, valentía y decisión de los actores institucionales de trabajar todos los días para pelear contra la violencia y el crimen organizado, para traer orden y paz a la provincia”, aseguró.
No obstante, advirtió que “la violencia y el delito no están terminados” y que las organizaciones criminales “no están desarticuladas”, sino contenidas por la acción permanente del Estado. En ese sentido, alertó que si los distintos componentes de las políticas públicas “levantan o distraen la mirada”, la situación puede retroceder.
Una respuesta a los abogados penalistas
Al referirse a la necesidad de avanzar sobre las estructuras criminales vinculadas al lavado de activos, Pullaro reclamó investigar a “los abogados, contadores y escribanos que asesoran a las organizaciones criminales”.
En ese punto, respondió a la Asociación de Abogados Penalistas: “Que no se hagan los zonzos. Ellos saben muy bien de quién estoy hablando, tienen muy claro de quiénes les estamos hablando. No le hablamos al derecho a la defensa; le hablamos a aquellos que son parte de las organizaciones criminales”.
El gobernador sostuvo que es necesario “romper esa barrera” e ir “sobre la cabeza” de las organizaciones criminales. “Es responsabilidad nuestra poder mostrarle a una sociedad que quiere vivir en paz y con orden que el Estado está al lado de ellos”, concluyó.
Pullaro afirmó que durante años las bandas narcocriminales operaron con “impunidad” en Rosario y mataron “generando un círculo de violencia permanente”. Señaló, sin embargo, que se logró reducir los niveles de violencia altamente lesiva “respetando las garantías constitucionales”, porque en Santa Fe “se respeta la ley y la Constitución” y “no se cruza ninguna línea”.
A la vez, llamó a reflexionar sobre “la romantización del delito”, a la que calificó de errada, y volvió a cuestionar el “garantismo bobo”, que, según dijo, “lideró los circuitos académicos en muchos aspectos y nos hizo mucho daño”.
“El que mata y el que roba tiene que ir preso”, afirmó. Luego convocó a las instituciones del Estado a “estar firmes persiguiendo a quienes delinquen, porque si no nos transformamos en cómplices”, y a “no levantarle el pie de la cabeza al delito” para evitar que “vuelvan a hacer las cosas como hace tres años atrás”.
El trabajo conjunto
Pullaro también sostuvo que la Provincia “va a estar al lado de cada fiscal que hace su trabajo correctamente, porque los resultados alcanzados los hemos tenido juntos”.
En la misma línea, Vranicich recordó que, tras asumir al frente del MPA en 2023, estableció como prioridad la reducción de la violencia a través de un plan formal de persecución penal. “Hubo una multicausalidad en la baja de los índices de violencia, a partir del mayor control de la política penitenciaria en las cárceles, la implementación de la política de microtráfico, el refuerzo del policiamiento preventivo y el cambio de paradigma en nuestra forma de investigar”, señaló.
La fiscal general consideró que la principal clave es “trabajar mancomunadamente entre todos los poderes del Estado y las agencias, sin egoísmos y con un mismo objetivo”.
Autoridades presentes
Del acto de apertura participaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena, entre otras autoridades.
Durante las dos jornadas se desarrollarán paneles sobre organizaciones criminales, narcocriminalidad y microtráfico, análisis criminal, persecución penal estratégica, violencia de género, litigación ambiental, responsabilidad penal adolescente y cibercrimen.
El encuentro también contará con exposiciones de especialistas de Italia, Chile y Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar experiencias y fortalecer las herramientas de investigación y persecución de fenómenos delictivos complejos.