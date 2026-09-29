Se realizará en Rosario la trigésimo octava edición de las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales, que comenzará el jueves 1 de octubre y se extenderá hasta el viernes 2. La actividad es organizada por el MPA de la provincia de Santa Fe y por el Consejo General de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.
Santa Fe recibe a las Jornadas Nacionales e Internacionales de los Ministerios Públicos Fiscales del país
Se llevarán a cabo el jueves 1 y el viernes 2 de octubre. Reunirán a los Fiscales Generales y a los Procuradores de todas las provincias argentinas. También participarán expertos nacionales y de otros países.
De las jornadas participarán Procuradores y Fiscales Generales, fiscales y funcionarios de los Miniterios Públicos Fiscales del país y especialistas locales, de Italia, de Chile y de Estados Unidos, quienes abordarán los principales desafíos vinculados con el fortalecimiento de la investigación criminal y la persecución penal.
Actividad institucional
El acto de apertura está previsto que se realice el jueves 1 a las 10:00 en el complejo La Fluvial con estrictos protocolos de seguridad. La ceremonia será encabezada por el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro; la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el presidente del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales, Jorge Canteros; el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Jorge Luis Miquelarena y la Fiscal General del MPA y Vicepresidenta del Consejo Federal de Política Criminal, María Cecilia Vranicich.
El viernes a la mañana, en tanto, los Procuradores y Fiscales Generales se reunirán en asamblea.
Finalmente, el viernes a la tarde se realizará el cierre de las jornadas, el cual estará a cargo de las autoridades del MPA y de los Consejos de Procuradores y Fiscales General y de Política Criminal.
Paneles
Durante los dos días se llevarán a cabo paneles de los que participarán fiscales y especialistas de nuestro país y del extranjero.
El primer panel de las Jornadas referirá a “Organizaciones criminales: desafíos contemporáneos para los Ministerios Públicos Fiscales”. En ese marco, disertarán el Subdirector de Fortalecimiento institucional en materia de corrupción y delitos económicos del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado, Magistrado y Director Adjunto del Programa El PAcCTO 2.0 Giovanni Tartaglia Polcini, el Director de la Red Nacional de Comunidades Seguras (National Network for Safe Communities) y profesor de Justicia Penal en el John Jay College of Criminal Justice de la Universidad de Nueva York, Profesor David Kennedy y el Director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, doctor en Sociología por la Universidad de California, Marcelo Bergman.
Luego seguirán los paneles: “Narcocriminalidad y desfederalización. Microtráfico: experiencias en su implementación y aplicación.”; “Fenómenos criminales: análisis criminal, focos investigativos y persecución penal estratégica” —en el cual expondrá el Director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Drogas del Ministerio Público de Chile, Fiscal Ignacio Castillo Val—, y “Lineamientos, recorrido y acciones del Observatorio de Violencia de Género (OVG) del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina”.
Además, se llevará a cabo un cierre de esta primera jornada en la que participarán representantes de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF); del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (CUDAIO) de la provincia de Santa Fe, y de la Red Federal de Acceso a la Justicia del Consejo.
El viernes, en tanto, también habrá cuatro paneles: “Litigación ambiental estratégica. Trabajo coordinado multiagencial”; “Las víctimas y los Ministerios Públicos Fiscales, junto a La Palabra de las víctimas”; “Responsabilidad Penal Adolescente: entornos digitales y violencias extremas” y “Cibercrimen: nuevos desafíos para la investigación criminal”.
Finalmente, el cierre de las Jornadas estará a cargo de Vranicich y de las autoridades del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo de Política Criminal.
Programa
El Programa de las Jornadas está disponible en este enlace.