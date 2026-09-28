En el marco de las acciones contra el narcomenudeo en la provincia de Santa Fe, personal del Departamento Operativo Región 1 de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo en San Javier en las últimas horas a un menor de 16 años identificado como E. Y. M.
Un joven de 16 años acusado de vender drogas fue detenido en San Javier
El procedimiento fue llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) tras una investigación que incluyó allanamientos en el barrio Los Reubicados y culminó con la aprehensión del menor en Colonia Francesa.
El joven se encuentra imputado en una causa por tenencia de material estupefaciente con fines de comercialización, en la mencionada ciudad de la zona costera santafesina, en el departamento del mismo nombre.
La pesquisa judicial comenzó a partir de datos que señalaban que en el domicilio del implicado, ubicado en el barrio Los Reubicados de la ciudad de San Javier, se realizaban actividades vinculadas con la venta de drogas.
Luego de recabar material probatorio mediante diversas tareas de inteligencia, el pasado 25 de septiembre las autoridades ejecutaron una serie de allanamientos —incluida la vivienda investigada— donde se concretó el secuestro de elementos de interés para la causa.
En prisión
La detención efectiva se concretó este lunes, resguardando las garantías legales correspondientes, en una vivienda de la localidad de Colonia Francesa perteneciente a una tía del involucrado, lugar donde el menor se hallaba al momento del operativo.
Por orden de la fiscal interviniente, Dra. Ana Laura Gioria, el detenido fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde quedó a disposición de la Justicia de menores competente para determinar su situación procesal.