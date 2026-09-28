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El "Gordo basura" quedó preso por matar a un joven en el noroeste de Santa Fe

Tiene 19 años y está acusado de haber disparado tres veces a Ezequiel López, de la misma edad, el pasado 19 de septiembre. Se había mantenido prófugo hasta que se presentó voluntariamente la semana pasada.

Tomás Ignacio Rojas está imputado por el homicidio de Ezequiel Gerardo López. Foto: Prensa PDITomás Ignacio Rojas está imputado por el homicidio de Ezequiel Gerardo López. Foto: Prensa PDI
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Un joven de 19 años quedó en prisión preventiva este lunes, acusado de haber asesinado a un vecino de su misma edad en el noroeste de la ciudad de Santa Fe. La medida fue dispuesta por el juez Luis Octavio Silva durante una audiencia realizada en la Sala 5 del edificio Anexo de Tribunales, luego de que la Fiscalía y la defensa acordaran postergar la discusión cautelar.

Tomás Ignacio Rojas, alias “Gordo basura”, está imputado por el homicidio de Ezequiel Gerardo López, ocurrido el pasado 19 de septiembre en inmediaciones de Río Negro y Los Negruchos, en barrio San Agustín. Según la acusación, la víctima circulaba por el lugar cuando fue sorprendida por el atacante, quien habría efectuado tres disparos con un arma de fuego de puño.

Detenido homicidio Gordo BasuraEfectivos de la PDI realizaron tres allanamientos la semana pasada en San Agustín. Foto ilustrativa

Los proyectiles impactaron en el sector izquierdo del tórax y provocaron lesiones que ocasionaron la muerte de López, de acuerdo con las actuaciones incorporadas al expediente.

Se entregó

La investigación quedó a cargo del fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, Carlos Lacuadra. El funcionario atribuyó a Rojas la autoría del delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego.

El sospechoso fue detenido el jueves 24 de septiembre, después de presentarse voluntariamente en la Unidad Fiscal Especial de Homicidios. Sobre él pesaba un pedido de detención vigente y, tras su presentación, fue trasladado a dependencias de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones, donde quedó formalmente notificado de la medida.

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La pesquisa había comenzado a partir del ataque ocurrido cinco días antes. La PDI realizó entrevistas, relevó registros de cámaras de seguridad y llevó adelante otras diligencias para establecer la presunta participación del joven.

En ese marco también se realizaron tres allanamientos en distintos domicilios de la ciudad. Dos de los procedimientos se concretaron en Pasaje Santa Fe, entre Piedrabuena y Hermanos Figueroa, y en Pasaje Santa Fe y Los Tocoritas. Ambos tuvieron resultado negativo.

Nueva manzana judicial: El fuero penal comienza a mudarse al nuevo Anexo de Tribunales de Santa FeLa audiencia se realizó este lunes en el nuevo edificio de Tribunales. Foto: El Litoral

El tercer operativo se realizó en una vivienda de Larrechea al 9300, donde los investigadores secuestraron una bicicleta mountain bike marca SLP y un teléfono celular Motorola, elementos considerados de interés para la causa.

Pedido de la defensa

Durante la audiencia de este lunes, el abogado defensor Héctor Acuña y el fiscal Lacuadra arribaron a un acuerdo provisorio para evitar, por el momento, una discusión más extensa sobre la evidencia reunida.

“Nos hemos puesto de acuerdo para posponer la discusión y acordamos la prisión preventiva”, explicó Acuña ante el juez, quien finalmente dispuso la cautelar de máxima para Rojas.

Detenido homicidio Gordo BasuraRojas consintió la preventiva hasta reunir las pruebas que mejoren su situación. Foto: Prensa PDI

El defensor sostuvo que ahora será necesario profundizar la investigación y reunir elementos que permitan garantizar la denominada “paridad de armas” entre las partes. En particular, mencionó la necesidad de acceder a cámaras de seguridad y localizar testigos que puedan aportar una versión favorable al acusado.

De este modo, la discusión sobre la evidencia quedó pendiente para una próxima instancia, mientras Rojas continuará privado de su libertad.

Antes de la audiencia, el fiscal informó además que había mantenido una entrevista con la hermana y los padres de López. Según comunicó al magistrado, los familiares manifestaron su voluntad de ser convocados y escuchados en la próxima audiencia del proceso.

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