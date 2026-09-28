Barrio San Agustín

El "Gordo basura" quedó preso por matar a un joven en el noroeste de Santa Fe

Tiene 19 años y está acusado de haber disparado tres veces a Ezequiel López, de la misma edad, el pasado 19 de septiembre. Se había mantenido prófugo hasta que se presentó voluntariamente la semana pasada.