En barrio Sur

Incendiaron un auto a metros de la comisaría 2da. y el dueño sospecha de una represalia

Un Chevrolet Corsa quedó severamente dañado durante la madrugada en 3 de Febrero al 3300. Su propietario aseguró que el vehículo había sido abierto varias veces durante los últimos meses y que cuenta con registros de cámaras de seguridad. La Justicia deberá establecer ahora cómo comenzó el fuego y si se trató de un incendio intencional.