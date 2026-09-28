Un automóvil quedó completamente destruido durante la madrugada de este lunes luego de incendiarse mientras se encontraba estacionado en la vía pública, en inmediaciones de calle 3 de Febrero al 3300, a pocos metros de la sede de la Comisaría 2ª.
Incendiaron un auto a metros de la comisaría 2da. y el dueño sospecha de una represalia
Un Chevrolet Corsa quedó severamente dañado durante la madrugada en 3 de Febrero al 3300. Su propietario aseguró que el vehículo había sido abierto varias veces durante los últimos meses y que cuenta con registros de cámaras de seguridad. La Justicia deberá establecer ahora cómo comenzó el fuego y si se trató de un incendio intencional.
El episodio ocurrió alrededor de las 3:43, cuando una dotación de Bomberos Zapadores fue convocada a raíz del aviso sobre un vehículo envuelto en llamas. Al arribar, los agentes observaron un Chevrolet Corsa estacionado sobre la vereda del cardinal sur de la calle, con su frente orientado hacia el oeste y afectado por un proceso combustivo.
Daños totales
Los bomberos trabajaron con una línea de una pulgada conectada al móvil 9377 hasta lograr controlar y extinguir el fuego. El informe oficial consignó daños totales en el habitáculo de pasajeros, además de afectaciones en la rueda trasera del lado del conductor y en el paragolpes trasero, con presencia de hollín y ennegrecimiento en distintos sectores.
En el lugar también trabajó personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I. El propietario del vehículo, Sergio Santini, de 41 años, se encontraba presente durante el procedimiento.
"Me despertó la alarma del auto"
Santini contó que se encontraba durmiendo cuando la alarma del Chevrolet comenzó a sonar. "Me despertó la sirena de la alarma del auto y todo el quilombo que había acá afuera. Cuando salgo veo que estaba el auto incendiándose", relató.
Según explicó, intentó intervenir para evitar que las llamas avanzaran, aunque no logró hacerlo. Un vecino también salió con un matafuego y trató de controlar el fuego, pero finalmente ambos debieron esperar la llegada de los bomberos.
Para el propietario, el incendio se produce en un contexto que ya venía marcado por reiterados episodios de inseguridad. Aseguró que el mismo automóvil había sido abierto en varias oportunidades y que en una de ellas logró identificar y detener, con intervención policial, a una persona a la que señala como responsable.
"Ya sufrí cinco robos"
"Ya había sufrido cinco veces robo", afirmó Santini, quien aseguró además contar con registros de cámaras de seguridad. Según su relato, el sospechoso fue detenido luego de uno de esos episodios, aunque recuperó la libertad pocos días después.
Ahora, frente al incendio, el hombre evita afirmar quién pudo haber provocado el fuego, aunque no descarta que pueda existir alguna relación con aquellos antecedentes. "No sabemos si es él, si es alguien que mandó o lo que sea", sostuvo.
El damnificado aseguró que en las imágenes de las cámaras puede observarse a una persona revisando un contenedor y apoyándose sobre el automóvil poco antes de que se iniciara el incendio. Esa circunstancia, dijo, será parte de los elementos que podrían ser aportados a la investigación.
Santini también describió una situación de inseguridad que, según afirmó, afecta desde hace tiempo a comerciantes y vecinos de la zona. Mencionó robos en vehículos, sustracción de ruedas de auxilio y daños en cerraduras, además del robo de accesorios de las cabinas de gas. "Todos los días es la misma secuencia", resumió.
Ahora deberá intervenir la autoridad judicial correspondiente para determinar las circunstancias en las que se inició el fuego y establecer si existió una acción deliberada. Mientras tanto, el propietario deberá recurrir a su compañía aseguradora para intentar determinar cómo recuperar parte del valor del vehículo. "Ahora hay que volver a empezar de cero", sentenció.