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Ardió un carro cargado de cubiertas y el fuego alcanzó a un Ford Falcon

El fuego se desató durante la mañana del sábado en avenida Gorriti y Zavalla. Bomberos del Cuartel Zona Norte extinguieron las llamas que destruyeron las cubiertas transportadas en un carro de remolque y provocaron daños parciales en el automóvil al que estaba enganchado.

El siniestro ocurrió en Gorriti y Zavalla. Foto: GentilezaEl siniestro ocurrió en Gorriti y Zavalla. Foto: Gentileza
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Un incendio registrado durante las primeras horas de la mañana del sábado afectó un carro de remolque que transportaba una importante cantidad de cubiertas y provocó daños parciales en un automóvil al que se encontraba enganchado.

El episodio ocurrió alrededor de las 6.18 en la intersección de avenida Gorriti y calle Zavalla, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Hasta allí llegó una dotación del Cuartel Zona Norte de Bomberos, luego de recibirse el aviso sobre un proceso ígneo que se había iniciado en el carro.

Labor de los bomberos

Al arribar, los bomberos encontraron el remolque enganchado a un automóvil Ford Falcon de cuatro puertas, color amarillo. En el interior del carro había una gran cantidad de cubiertas, que fueron alcanzadas completamente por las llamas.

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Los efectivos trabajaron para controlar y extinguir el fuego, evitando que las consecuencias se extendieran sobre el vehículo que se encontraba unido al remolque.

Fuego y daños

Como consecuencia de la acción del fuego, la totalidad de las cubiertas que se encontraban dentro del carro resultó afectada. El automóvil, en tanto, sufrió daños parciales. El calor provocó el calcinamiento y ampollamiento de la pintura en sectores de la carrocería, además del astillamiento del vidrio de la luneta.

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Durante la intervención estuvo presente personal del Comando Radioeléctrico, que llegó a bordo del móvil 12300.

Cuando los bomberos finalizaron su tarea y se retiraron del lugar, no se había presentado el propietario del automóvil. Por ese motivo, hasta ese momento no se habían podido establecer sus datos filiatorios. La dotación concluyó el operativo y emprendió el regreso a las 6.51, una vez controlada la situación.

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