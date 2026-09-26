Santa Fe

Ardió un carro cargado de cubiertas y el fuego alcanzó a un Ford Falcon

El fuego se desató durante la mañana del sábado en avenida Gorriti y Zavalla. Bomberos del Cuartel Zona Norte extinguieron las llamas que destruyeron las cubiertas transportadas en un carro de remolque y provocaron daños parciales en el automóvil al que estaba enganchado.