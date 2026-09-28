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La Plata: denunció que le robaron la camioneta y terminó preso por falsa denuncia

El rodado apareció dentro del arroyo El Gato y las cámaras de seguridad detectaron contradicciones en el relato del propietario durante la investigación judicial vigente.

El vehículo fue recuperado durante un operativo de la Policía Bonaerense.El vehículo fue recuperado durante un operativo de la Policía Bonaerense.
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La Policía Bonaerense detuvo al propietario de una Volkswagen Amarok que fue encontrada dentro del arroyo El Gato, en La Plata, luego de determinar que la denuncia que había realizado sobre el supuesto robo del vehículo no coincidía con lo registrado por las cámaras de seguridad.

El rodado había sido localizado durante la mañana del sábado a la altura de 1 y 514. Horas después, efectivos del área de Rescate de la fuerza provincial desplegaron un operativo para recuperar la camioneta.

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La denuncia

Luego del hallazgo, Damián Milohnic, de 42 años, se presentó en la Comisaría Segunda para denunciar que había sido víctima de un robo.

Según su primera declaración, dos delincuentes lo habían interceptado cuando salía de un cajero automático ubicado en 7 y 32. De acuerdo con su relato, los hombres lo amenazaron y se llevaron la Amarok.

Sin embargo, la investigación comenzó a poner en duda esa versión.

El propietario había denunciado que dos delincuentes se llevaron la camioneta.El propietario había denunciado que dos delincuentes se llevaron la camioneta.

Las cámaras complicaron su relato

Los investigadores analizaron las cámaras de vigilancia y detectaron que los horarios registrados no coincidían con la secuencia de hechos que Milohnic había denunciado.

Según explicó un vocero judicial, durante el interrogatorio el hombre incurrió en distintas contradicciones. Finalmente, terminó admitiendo ante los investigadores que el robo denunciado no había ocurrido de la manera que había relatado inicialmente.

Qué dijo sobre la caída al arroyo

Ante las pruebas reunidas, Milohnic modificó su declaración y sostuvo que había prestado la camioneta a dos conocidos.

De acuerdo con esta nueva versión, esas personas habrían sufrido un accidente mientras circulaban con el vehículo y terminaron cayendo al arroyo El Gato, donde posteriormente fue encontrada la Amarok.

A partir de esta situación, la Justicia inició una investigación por falsa denuncia contra el propietario del rodado.

La causa

El expediente quedó a cargo de la Fiscalía N° 11 de La Plata, encabezada por el fiscal Álvaro Garganta.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que la camioneta terminó dentro del arroyo y avanzar sobre las responsabilidades derivadas de la denuncia realizada inicialmente por su propietario.

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