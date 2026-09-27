El cuerpo de una persona fue hallada en la tarde del sábado 26 de septiembre dentro de un pozo, en la zona noroeste de Villa Gobernador Gálvez. El cadáver estaba calcinado y por orden judicial, fue remitido al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia y pericias de identificación.
Villa Gobernador Gálvez: hallaron un cuerpo calcinado en un pozo
El cadáver estaba en un descampado, ubicado en inmediaciones de la ruta provincial S22, muy cerca del arroyo Saladillo y el límite con Rosario. Fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar pericias de identificación y determinar la causa de muerte.
El hallazgo se produjo luego de recibir varios llamados en el sistema 911 indicando que había un cuerpo en un descampado ubicado sobre la ruta provincial S22 (también conocida como avenida Raúl Alfonsín), y Bordabehere, a pocas cuadras del arroyo Saladillo, que limita con Rosario.
Los primeros en llegar fueron agentes del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, que confirmaron la presencia del cuerpo, preservaron la zona y dieron aviso a Fiscalía.
Por orden de la fiscal en turno de la unidad especial en violencias altamente lesivas de la Fiscalía Regional Rosario, Paula Barros, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para que se le realicen pericias para poder identificar a la víctima y determinar las causas de la muerte.