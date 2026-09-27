#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Conmoción

Villa Gobernador Gálvez: hallaron un cuerpo calcinado en un pozo

El cadáver estaba en un descampado, ubicado en inmediaciones de la ruta provincial S22, muy cerca del arroyo Saladillo y el límite con Rosario. Fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar pericias de identificación y determinar la causa de muerte.

Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un pozo en Santa Fe luego de que una persona percibiera un fuerte olor en la zona. Un cuerpo calcinado fue encontrado dentro de un pozo en Santa Fe luego de que una persona percibiera un fuerte olor en la zona.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

El cuerpo de una persona fue hallada en la tarde del sábado 26 de septiembre dentro de un pozo, en la zona noroeste de Villa Gobernador Gálvez. El cadáver estaba calcinado y por orden judicial, fue remitido al Instituto Médico Legal para ser sometido a autopsia y pericias de identificación.

El hallazgo se produjo luego de recibir varios llamados en el sistema 911 indicando que había un cuerpo en un descampado ubicado sobre la ruta provincial S22 (también conocida como avenida Raúl Alfonsín), y Bordabehere, a pocas cuadras del arroyo Saladillo, que limita con Rosario.

Mirá tambiénRosario: mataron de un tiro a un adolescente en la zona sur

Los primeros en llegar fueron agentes del Comando Radioeléctrico de Villa Gobernador Gálvez, que confirmaron la presencia del cuerpo, preservaron la zona y dieron aviso a Fiscalía.

Por orden de la fiscal en turno de la unidad especial en violencias altamente lesivas de la Fiscalía Regional Rosario, Paula Barros, el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Legal para que se le realicen pericias para poder identificar a la víctima y determinar las causas de la muerte.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Rosario
Santa Fe violenta
Ministerio de Seguridad

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro