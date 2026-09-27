Conmoción

Villa Gobernador Gálvez: hallaron un cuerpo calcinado en un pozo

El cadáver estaba en un descampado, ubicado en inmediaciones de la ruta provincial S22, muy cerca del arroyo Saladillo y el límite con Rosario. Fue trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para realizar pericias de identificación y determinar la causa de muerte.