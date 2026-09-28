Una mujer de 85 años fue sorprendida por un incendio este domingo en su vivienda de Puerto Santa Ana, Misiones. El fuego comenzó luego de que un espiral utilizado para ahuyentar mosquitos cayera sobre un colchón. Los bomberos lograron controlar las llamas antes de que alcanzaran otros sectores del inmueble y no se registraron personas heridas.
Misiones: prendió un espiral para los mosquitos y terminó incendiando su casa
Una mujer de 85 años se ausentó unos minutos de la habitación y, al regresar, encontró el fuego. Los bomberos actuaron rápidamente y evitaron que las llamas avanzaran.
El incendio
El hecho ocurrió alrededor de las 10:30 en una propiedad ubicada en el Lote 33 de Puerto Santa Ana. Una dotación de la División Bomberos de Santa Ana arribó al lugar a bordo de una autobomba tras recibir el aviso sobre el incendio.
Al llegar, los efectivos observaron una importante cantidad de humo que salía desde la parte posterior de la vivienda. Ante esta situación, interrumpieron el suministro eléctrico y posteriormente ingresaron al inmueble para localizar el foco.
El espiral
Según explicó la propietaria, había colocado un espiral de combustión lenta cerca de su cama con el objetivo de combatir la presencia de mosquitos. Luego se dirigió a bañarse y, durante ese lapso, el elemento habría caído sobre el colchón.
El contacto con el material habría provocado el inicio del fuego, que rápidamente afectó una habitación de mampostería de aproximadamente 3 por 4 metros.
Los bomberos trabajaron directamente sobre el foco hasta conseguir controlar y extinguir las llamas.
Los bomberos evitaron que el fuego avanzara
Una vez sofocado el incendio, los efectivos realizaron tareas de enfriamiento en el sector afectado y revisaron la instalación eléctrica de la vivienda. De acuerdo con la información brindada, inicialmente se descartó que una falla eléctrica hubiera provocado el siniestro.
La rápida intervención de los bomberos permitió contener el fuego dentro de la habitación e impedir que se extendiera hacia el resto de la casa.
La mujer de 85 años no sufrió heridas como consecuencia del incendio.