Un hombre y su hijo de corta edad murieron este domingo por la noche en un grave choque entre un Volkswagen Golf y dos camiones sobre la Ruta Nacional 3, en Chubut. Una mujer que viajaba en el auto también resultó gravemente herida y debió ser asistida y trasladada.
Tragedia en la Ruta 3: murieron un padre y su hijo en un choque con dos camiones
El accidente ocurrió este domingo por la noche, a la altura del kilómetro 1750, camino a Comodoro Rivadavia. Una mujer que viajaba en el Volkswagen Golf quedó atrapada y sufrió graves heridas.
El accidente ocurrió alrededor de las 20.22, a la altura del kilómetro 1750 de la Ruta 3, camino a Comodoro Rivadavia, a unos 60 kilómetros de Garayalde.
Las dos víctimas fatales viajaban en el Volkswagen Golf. Medios locales indicaron posteriormente que se trataba de un hombre y su pequeño hijo, aunque hasta el momento no fueron difundidas oficialmente sus identidades.
La mujer quedó atrapada en el auto
De acuerdo con los primeros testimonios de automovilistas que pasaron por el lugar, la mujer que viajaba junto a las víctimas quedó atrapada dentro del vehículo después del choque.
Uno de los conductores que llegó hasta el sector dio aviso a Defensa Civil, Bomberos y Policía, que desplegaron un operativo de emergencia. La mujer fue trasladada para recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.
Además, uno de los conductores de los camiones también fue derivado para su atención, mientras que el otro resultó ileso. “Hay dos personas fallecidas en el lugar”, confirmó el jefe policial durante las primeras tareas realizadas en la zona.
Cómo ocurrió el choque
Las primeras informaciones señalaron que el Volkswagen Golf y los dos camiones estuvieron involucrados en una colisión frontal, aunque todavía no se informó oficialmente la mecánica exacta del impacto.
Personal policial y de emergencia trabajó sobre la Ruta 3 para realizar las pericias y establecer las circunstancias del choque.