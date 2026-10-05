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En la capital provincial

Un hombre fue aprehendido en el microcentro santafesino con una picana eléctrica

Tiene 47 años, llevaba oculto el elemento prohibido y cayó en un procedimiento preventivo de la Brigada Motorizada.

El dispositivo eléctrico tenía forma de linterna. Foto: El LitoralEl dispositivo eléctrico tenía forma de linterna. Foto: El Litoral
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En horas de la madrugada, efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I aprehendieron a un sujeto de 47 años en las inmediaciones de calle Salta al 2700 de la ciudad de Santa Fe y le secuestraron un dispositivo electrónico tipo picana.

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El procedimiento se concretó durante patrullajes preventivos en la zona. Al identificar al sospechoso y realizarle un chequeo palpáreo de rutina, los agentes hallaron el elemento prohibido entre sus pertenencias.

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El hombre fue trasladado a la Comisaría 2da para completar los trámites correspondientes, mientras que las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía en turno.

Otro incidente en la ciudad de Santa Fe

Un nuevo hecho de vandalismo afecta a la comunidad educativa del oeste de la ciudad de Santa Fe.

Durante la mañana de este lunes, personal policial acudió a la Escuela N° 512 "Prof. Alfredo Bravo", ubicada en calle Estrada al 2260, tras un aviso a la Central de Emergencias 911 por un presunto delito en el establecimiento.

Al arribar al lugar alrededor de las 07:40 horas, los efectivos del Comando Radioeléctrico se entrevistaron con la vicedirectora de la institución, una mujer de 47 años, quien detalló la situación.

Según relató la directiva, personas desconocidas ingresaron al inmueble durante la madrugada y provocaron la rotura de la tapa de una cámara séptica situada en el patio escolar.

Si bien la alerta inicial daba cuenta de un presunto robo, en el lugar se constataron únicamente los daños materiales mencionados.

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