Seguridad

Santa Fe abre 150 vacantes para formar investigadores criminales

La inscripción estará disponible desde hoy hasta el 5 de noviembre para personas de entre 18 y 30 años. Los seleccionados recibirán una beca base mensual de $ 950.000 durante el cursado y, una vez egresados e incorporados a la fuerza, percibirán un ingreso actual aproximado de $ 2.150.000 y $ 211.307 mensuales de Tarjeta Alimentaria Policial (TAP).