Seguridad

Vera acompaña a sus futuros policías: Mitre respaldó a aspirantes al ISeP

La intendente de Vera, Paula Mitre, acompañó a jóvenes de la ciudad que se preparan para ingresar al Instituto de Seguridad Pública (ISeP), durante el inicio de sus prácticas en Plaza Independencia. El encuentro sirvió para reconocer el esfuerzo de los aspirantes y destacar el trabajo formativo que, desde hace años, desarrolla el director de Policía retirado Víctor Gaitán.