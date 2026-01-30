Vera acompaña a sus futuros policías: Mitre respaldó a aspirantes al ISeP

En el primer día de prácticas, la intendente Paula Mitre se hizo presente en Plaza Independencia para acompañar a los cadetes verenses que aspiran a ingresar al ISeP.
La intendente de Vera, Paula Mitre, acompañó a jóvenes de la ciudad que se preparan para ingresar al Instituto de Seguridad Pública (ISeP), durante el inicio de sus prácticas en Plaza Independencia. El encuentro sirvió para reconocer el esfuerzo de los aspirantes y destacar el trabajo formativo que, desde hace años, desarrolla el director de Policía retirado Víctor Gaitán.
En el primer día de prácticas, la intendente Paula Mitre se hizo presente en Plaza Independencia para acompañar a los cadetes verenses que aspiran a ingresar al ISeP.
Durante la jornada, la jefa municipal brindó su apoyo a los jóvenes, valorando el compromiso y la dedicación que implica comenzar el camino hacia una profesión marcada por la vocación de servicio y la responsabilidad social.
El gesto buscó reafirmar el acompañamiento del Estado local en instancias clave de formación y crecimiento personal de los jóvenes de la ciudad.
La jornada también permitió poner en valor el aporte del director de Policía retirado Víctor Gaitán, quien de manera desinteresada entrena y acompaña a los aspirantes.
Con experiencia y compromiso, Gaitán cumple un rol central en la preparación física y formativa de los cadetes, apostando al desarrollo integral de cada uno de ellos.
Su labor no se limita al entrenamiento físico, sino que incluye la transmisión de valores fundamentales como la disciplina, el respeto y la perseverancia.
El encuentro, sencillo pero significativo, sirvió para reafirmar la importancia de creer en los jóvenes y acompañarlos en la construcción de un futuro con más oportunidades para la comunidad.
El trabajo que realiza Víctor Gaitán desde hace años ha demostrado resultados concretos: en su gran mayoría, los aspirantes verenses han logrado superar las exigencias de ingreso al ISeP.
Actualmente, muchos de ellos prestan servicio en distintos puntos de la provincia, desempeñando su función policial con responsabilidad y compromiso, lo que refleja el impacto positivo de esta preparación sostenida en el tiempo.