En Santa Fe

Borla llevó a Vialidad Nacional los reclamos por el estado de la Ruta Nacional 11

El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, fue recibido por autoridades de Vialidad Nacional, a quienes trasladó formalmente los reclamos por el grave deterioro de la Ruta Nacional 11. Durante el encuentro, el legislador presentó un informe detallado sobre los tramos más afectados y solicitó intervenciones urgentes para garantizar la seguridad vial.