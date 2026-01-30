Borla llevó a Vialidad Nacional los reclamos por el estado de la Ruta Nacional 11

El encuentro se desarrolló en las instalaciones que Vialidad Nacional posee en la avenida Alem de la ciudad de Santa Fe y contó con la participación del arquitecto Gastón Bruno, responsable del 7º Distrito Santa Fe del organismo nacional.
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, fue recibido por autoridades de Vialidad Nacional, a quienes trasladó formalmente los reclamos por el grave deterioro de la Ruta Nacional 11. Durante el encuentro, el legislador presentó un informe detallado sobre los tramos más afectados y solicitó intervenciones urgentes para garantizar la seguridad vial.
Allí, Borla expuso la preocupación creciente de vecinos, autoridades locales y usuarios habituales de la traza por el estado de la Ruta Nacional 11.
Antes de brindar detalles sobre el contenido de la reunión, el senador destacó la rápida respuesta del funcionario nacional y su equipo.
“El día lunes enviamos una carta solicitando una audiencia, la cual nos fue concedida inmediatamente y concretada a los tres días. Agradezco la predisposición y la cordial atención del arquitecto Bruno y de quienes lo acompañan”, señaló.
Borla explicó que el planteo elevado ante Vialidad Nacional no fue individual, sino que surge de reuniones previas mantenidas con presidentes comunales y autoridades de todas las localidades ubicadas sobre la Ruta Nacional 11 en el departamento San Justo.
Además, indicó que el reclamo se amplió incorporando demandas de poblaciones de los departamentos vecinos de La Capital y Vera, tras el diálogo con los senadores de esas jurisdicciones.
“El compromiso asumido fue trasladar fielmente la preocupación de todos los actores involucrados, y eso fue lo que hicimos. No solo cumplimos con lo acordado, sino que fortalecimos el reclamo sumando la voz de otras regiones afectadas”, remarcó el legislador.
A modo descriptivo, Borla detalló que durante la reunión se trazó un panorama exhaustivo del estado de la ruta en el tramo comprendido desde Emilia hasta Pedro Gómez Cello y Calchaquí, donde se evidencian múltiples falencias estructurales.
Entre los pedidos urgentes se incluyeron el bacheo inmediato, el corte de pasto, el recalce de banquinas y la renovación de la señalización vertical y horizontal.
En el escrito presentado ante Vialidad Nacional se consignaron, además, ubicaciones precisas de los sectores más deteriorados, como los kilómetros 573, 589, 595, 604.5, 605.5, 606.5, 608.5, 609, 610.5, 612.5, 614.5, 615, 615.5, 618 y 623.5.
En dichos puntos se registran pozos de gran tamaño, que representan un serio riesgo para automovilistas, transporte de pasajeros y camiones, y constituyen un obstáculo permanente para quienes transitan diariamente la ruta por motivos laborales, de salud, educativos o comerciales.