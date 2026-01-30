Avanza la mejora del camino General Paz entre Monte Vera y Santa Fe
La Provincia coloca ripio con el objetivo de garantizar una circulación más segura, fortalecer la conectividad con la zona hortícola y asegurar el acceso a la estación de bombeo incluso en días de lluvias intensas.
La obra beneficia a vecinos y al sector productivo de la región.
Las máquinas provinciales ya están en marcha asegurando otra vía de conectividad entre Monte Vera a Santa Fe. Mediante la colocación de estabilizado granular sobre 2200 metros de General Paz, en el tramo comprendido entre la Avenida Los Quinteros y La Estación de Bombeo N° 10. En todo el trayecto, se mantendrá el ancho de 7 metros para asegurar los dos carriles.
La obra tiene como objetivo fortalecer la conectividad entre la capital provincial y toda la zona productiva hortícola, desde la capital provincial hacia el norte. No solamente Monte Vera, con la cual conecta directamente de manera más rápida y ágil, sino que también genera beneficios de acceso al Paraje Chaco Chico.
Los detalles
Este camino es de vital importancia para que el traslado de la producción sea de manera segura y accesible; incluso le permitirá a los vecinos de Monte Vera afianzar un mejor desarrollo social y económico de la comunidad, porque en pocos minutos podrán llegar a la ciudad Capital sin riesgos.
Las máquinas provinciales ya operan sobre el tramo intervenido.
Lo único que no será intervenido es el sector del Boulevard entre la zona del Almacén Verona y Caracas, ya en Monte Vera, porque se encuentra en buen estado de conservación y cuenta con cordón cuneta en ambas manos. El resto será totalmente refaccionado.
Además, esta implementación de piedra en la traza genera un efecto positivo en términos hídricos, dado a que se terminará de conformar y mantener el terraplén construido, para que los vecinos puedan transitar de manera segura, especialmente los días de precipitaciones. Cuando ese ripiado no existe, en días de lluvias, el agua se acumula sobre el terraplén y el propio tránsito lo empieza a deformar y se baja, descendiendo la cota de coronamiento y ocasionando filtraciones a futuro.
Ya se habíahechouna parte
Vale recordar, que durante el 2025 la Provincia llevó adelante otra obra hídrica y vial en esta región, donde se había logrado asegurar el camino para que desde Santa Fe se pueda llegar sin inconvenientes hasta la estación de bombeo.
Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe.
General Paz en este tramo es una avenida muy utilizada porque conecta Santa Fe con Chaco Chico y Monte Vera. Sin embargo, los días de lluvias se complica transitar, incluso poder llegar a la central de bombeo se dificulta, con lo fundamental que es llegar hasta esa estación en días de copiosas lluvias, cuando se debe operar o cambiar una bomba. El ripio lo que hace es que ante el tránsito de vehículos de mediano o gran peso, no se deforme el terraplén y no sufra la defensa hídrica.