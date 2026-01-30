De cara a la temporada 2026

Avanza la planificación de operativos para las ligas de fútbol del departamento General Obligado

Fue a través de una jornada de trabajo en la ciudad de Reconquista con el objetivo de coordinar y fortalecer los operativos de seguridad en los partidos de fútbol de las ligas, priorizando la prevención de hechos de violencia.