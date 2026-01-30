#HOY:

Avanza la planificación de operativos para las ligas de fútbol del departamento General Obligado

Fue a través de una jornada de trabajo en la ciudad de Reconquista con el objetivo de coordinar y fortalecer los operativos de seguridad en los partidos de fútbol de las ligas, priorizando la prevención de hechos de violencia.

La reunión se desarrolló en la sede de la Unidad Regional y se enmarcó en una agenda de diálogo permanente entre la Policía de la Provincia y los clubes de la región.
 12:38
El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe avanza en la planificación de operativos para las ligas de fútbol del departamento General Obligado.

Dicha planificación se llevó adelante a través de una reunión de trabajo, en la ciudad de Reconquista, con el objetivo de coordinar y fortalecer los operativos de seguridad en los partidos de fútbol de las ligas del departamento, priorizando la prevención de hechos de violencia y el resguardo de los asistentes a los encuentros deportivos.

La reunión se desarrolló en la sede de la Unidad Regional y se enmarcó en una agenda de diálogo permanente entre la Policía de la Provincia y los clubes de la región.

Del encuentro participaron el director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, autoridades de la Unidad Regional IX de Policía, y representantes de la Liga Ocampense y la Liga Reconquistense de Fútbol.

Ejes del encuentro

La reunión se desarrolló en la sede de la Unidad Regional y se enmarcó en una agenda de diálogo permanente entre la Policía de la Provincia y los clubes de la región.

Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la planificación, revisión y optimización de los operativos policiales que se despliegan en cada partido, teniendo en cuenta las particularidades e idiosincrasia de cada liga y de los distintos escenarios deportivos.

También, se puso a disposición de las autoridades deportivas el trabajo articulado que se realiza junto a la Policía de Santa Fe para garantizar el normal desarrollo de los encuentros.

Herramientas

En ese contexto, Peverengo explicó el funcionamiento de la delegación del derecho de admisión y “la importancia de su correcta aplicación como herramienta para prevenir situaciones de violencia en los estadios”, remarcando que “el eje del trabajo está puesto en el cuidado del hincha y de todas las personas que concurren a los eventos deportivos”.

Además, se informó a los representantes de las ligas la fecha límite establecida para la finalización de los distintos torneos que se encuentran en disputa, la cual será comunicada oficialmente a través de la Asociación Santafesina de Fútbol.

Finalmente, el encuentro permitió escuchar las necesidades y dificultades particulares de cada liga, reafirmando el compromiso del Ministerio de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto para que los partidos de fútbol se desarrollen con total normalidad y en un marco de seguridad para todos.

Ministerio de Seguridad
General Obligado

