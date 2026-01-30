Automovilismo histórico

Historia sobre ruedas: San Jerónimo Norte prepara la edición 2026 de la Vuelta a Las Colonias

Con organización conjunta entre el municipio y el Motor Club San Jerónimo, la Vuelta a Las Colonias tendrá en marzo una nueva edición que promete seguir consolidando al evento como uno de los hitos del automovilismo histórico en el departamento Las Colonias. Recorridos renovados, autos clásicos, actividades para todo público y una fuerte impronta regional marcarán tres jornadas cargadas de tradición y pasión fierrera.