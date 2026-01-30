Historia sobre ruedas: San Jerónimo Norte prepara la edición 2026 de la Vuelta a Las Colonias

Luego de la emotiva edición 2025 que celebró los 75 años de la histórica competencia, San Jerónimo Norte vuelve a posicionarse como punto neurálgico del automovilismo histórico en la provincia de Santa Fe.
Con organización conjunta entre el municipio y el Motor Club San Jerónimo, la Vuelta a Las Colonias tendrá en marzo una nueva edición que promete seguir consolidando al evento como uno de los hitos del automovilismo histórico en el departamento Las Colonias. Recorridos renovados, autos clásicos, actividades para todo público y una fuerte impronta regional marcarán tres jornadas cargadas de tradición y pasión fierrera.
Luego de la emotiva edición 2025 que celebró los 75 años de la histórica competencia, San Jerónimo Norte vuelve a posicionarse como punto neurálgico del automovilismo histórico en la provincia de Santa Fe.
La edición 2026 de la Vuelta a Las Colonias ya comenzó a tomar forma y cuenta nuevamente con el trabajo articulado entre la municipalidad local y el Motor Club San Jerónimo, entidad que fue organizadora original de la prueba hace más de siete décadas.
“El objetivo desde el primer momento fue que la Vuelta no sea algo aislado, sino que se sostenga en el tiempo”, explicó Matías Amherdt, secretario de Cultura del municipio a El Litoral.
En ese sentido, recordó que fue la intendenta Paola Devesa quien impulsó la continuidad del evento, respetando su esencia histórica pero adaptándolo a una lógica itinerante que permita recorrer distintas localidades del departamento.
A diferencia del trazado completo original, la propuesta actual plantea circuitos variables que recuperan el espíritu de la competencia, atravesando pueblos y caminos rurales que forman parte de la memoria colectiva de la región.
La edición 2026 se desarrollará los días 20, 21 y 22 de marzo, con un programa que combina exposición, recorrido turístico-deportivo y pruebas de destreza. En esta oportunidad el recorrido será por el sur del departamento Las Colonias, dado que en 2025 se visitaron localidades del norte del distrito.
El viernes 20 estará destinado a las acreditaciones, la bienvenida oficial y una exposición de vehículos en Plaza Libertad, donde vecinos y visitantes podrán apreciar los autos históricos y compartir un agasajo con los participantes.
El sábado 21 será el día central de la Vuelta, con un recorrido estimado de 180 kilómetros hacia el sur del departamento Las Colonias, ampliando la distancia respecto a los 147 km realizados en 2025.
La caravana partirá a las 8 de la mañana desde San Jerónimo Norte y atravesará localidades como San Jerónimo del Sauce, Santa María Centro, Pereira, San Mariano, Santa Clara —donde se realizará el almuerzo—, Matilde, San Agustín, Colonia San José y Franck, con una merienda por la tarde antes del regreso.
“El recorrido todavía se está terminando de definir, pero la idea es que cada localidad sea parte activa y que los participantes puedan revivir estos caminos cargados de historia”, señaló Amherdt.
En cuanto a la participación, la Vuelta a Las Colonias mantiene su identidad: las categorías habilitadas serán Standard 31 y baquets, respetando el reglamento histórico de la competencia.
En la edición anterior participaron 43 autos, superando ampliamente las expectativas iniciales de la organización.
“Esperábamos entre 20 y 25 vehículos y terminaron siendo más de 40, fue muy lindo. Este año apuntamos a algo similar, cuidando cada detalle para que los pilotos y acompañantes se lleven la mejor experiencia posible”, remarcó el funcionario.
El domingo 22, las actividades se trasladarán al circuito del Parque Autódromo Municipal, donde se realizarán pruebas de destreza, regularidad y juegos al volante, en un formato participativo y abierto.
Como novedad destacada, la edición 2026 sumará una exposición de motos antiguas, ampliando el atractivo del evento y convocando a nuevos aficionados al mundo de los vehículos históricos.
Con tradición, trabajo conjunto y una fuerte identidad regional, la Vuelta a Las Colonias se proyecta no solo como un evento deportivo, sino como una verdadera celebración del patrimonio cultural y automovilístico del departamento Las Colonias.