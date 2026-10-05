Un nuevo hecho de vandalismo afecta a la comunidad educativa del oeste de la ciudad de Santa Fe.
Vándalos atacaron una escuela de la zona oeste de la ciudad de Santa Fe
Los delincuentes ingresaron el fin de semana y provocaron destrozos en el patio. Concretamente, rompieron la tapa de una cámara séptica, lo que generó preocupación en la comunidad educativa.
Durante la mañana de este lunes, personal policial acudió a la Escuela N° 512 "Prof. Alfredo Bravo", ubicada en calle Estrada al 2260, tras un aviso a la Central de Emergencias 911 por un presunto delito en el establecimiento.
Al arribar al lugar alrededor de las 07:40 horas, los efectivos del Comando Radioeléctrico se entrevistaron con la vicedirectora de la institución, una mujer de 47 años, quien detalló la situación.
Según relató la directiva, personas desconocidas ingresaron al inmueble durante la madrugada y provocaron la rotura de la tapa de una cámara séptica situada en el patio escolar.
Si bien la alerta inicial daba cuenta de un presunto robo, en el lugar se constataron únicamente los daños materiales mencionados.
La autoridad escolar manifestó su voluntad de formalizar la denuncia correspondiente por lo sucedido.
Investigación
Las actuaciones fueron trasladadas por cuestiones de jurisdicción a la Subcomisaría 2ª de Santa Fe, donde se dio inicio a las diligencias legales correspondientes.
Por el momento no hay personas aprehendidas o identificadas por el ataque.