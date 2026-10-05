Investigación judicial en Santa Fe

Geriátrico clandestino: piden información a bancos y billeteras virtuales para saber si hubo coimas

La pesquisa sobre el hogar de barrio Nuevo Horizonte abrió tres líneas: abandono y privación de la libertad; posibles delitos de funcionarios públicos y una denuncia por el manejo de tarjetas y documentos de los residentes.