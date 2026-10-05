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Bomberos sofocaron un voraz incendio en una vivienda rural de Vera

La casa está ubicada unos cinco kilómetros al sur de la ruta nacional 98. Dentro del inmueble, los daños materiales fueron importantes.

Las llamas afectaron gran parte de la casa. Foto: El LitoralLas llamas afectaron gran parte de la casa. Foto: El Litoral
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Un incendio de importantes proporciones provocó severos daños materiales este lunes por la mañana en una vivienda ubicada en la zona rural de Vera, unos 5 kilómetros al sur de la Ruta Nacional 98, a la altura de la escuela EFA (km 50).

Alertados por el siniestro, personal de la Agrupación Bomberos de Vera acudió al lugar a las 09:10 horas en el Móvil 5874.

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Al arribar, los efectivos constataron densas columnas de humo que salían de puertas y ventanas.

Tras verificar el corte del suministro eléctrico, el personal ingresó equipado con trajes de protección y equipos de respiración autónoma para sofocar el fuego.

El foco principal se originó en una habitación utilizada como dormitorio, donde las llamas afectaron severamente muebles, tirantes del techo y diversos artefactos.

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Minutos más tarde, a las 09.39 h, se sumó al operativo el Móvil 13189, encabezado por el Subjefe de Agrupación y el Subjefe de Cuartel, quienes desplegaron una motobomba para abastecerse de agua desde una represa situada a 100 metros del inmueble.

Lucha

El fuego se extendió hacia un espacio tipo hall y a una segunda habitación destinada a depósito, la cual sufrió pérdidas totales.

Tras más de dos horas y media de intenso trabajo —en los que se utilizaron aproximadamente 100.000 litros de agua para sofocación y enfriamiento—, los bomberos procedieron a la ventilación de la estructura y a la apertura del techo.

Finalizadas las tareas de extinción, el personal se entrevistó con una de las propietarias, identificada como V. G., de 57 años, quien habita el predio junto a su madre y sus dos hermanos.

En el lugar prestó colaboración personal de la Comisaría Primera (UR XIX) y del Registro de Propiedad Inmueble (R.P.I.). Las dotaciones concluyeron el operativo y regresaron a la base a las 12:55 horas.

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