Actividad legislativa

A un año de la reforma constitucional, Sosa puso en valor el trabajo realizado desde Vera

A un año de la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe, el senador Osvaldo Sosa reunió en Vera a integrantes de su equipo asesor y representantes institucionales para presentar el trabajo desarrollado durante el proceso de reforma. También entregó ejemplares de la nueva Carta Magna y un libro que recopila las participaciones y aportes realizados.