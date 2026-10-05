A un año de la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe, el senador departamental Osvaldo Sosa reunió en Vera a integrantes de su equipo asesor y representantes de distintas instituciones para repasar el trabajo desarrollado durante el proceso de reforma.
A un año de la reforma constitucional, Sosa puso en valor el trabajo realizado desde Vera
A un año de la sanción de la nueva Constitución de Santa Fe, el senador Osvaldo Sosa reunió en Vera a integrantes de su equipo asesor y representantes institucionales para presentar el trabajo desarrollado durante el proceso de reforma. También entregó ejemplares de la nueva Carta Magna y un libro que recopila las participaciones y aportes realizados.
Durante el encuentro se presentó el trabajo realizado por el grupo de asesores y se entregó a los participantes un ejemplar de la nueva Constitución, junto con un libro que reúne las intervenciones, propuestas y aportes realizados por cada uno de sus integrantes.
Sosa, quien presidió la sesión inaugural de la Convención Reformadora, destacó la importancia de haber conformado un equipo con representación territorial y diferentes miradas para acompañar el proceso.
“La decisión de convocar a este equipo fue porque la Constitución no se construye solamente en los recintos institucionales, sino también en el territorio, escuchando a la gente, reconociendo sus necesidades y dando lugar a las voces que históricamente han tenido menos oportunidades de ser escuchadas”, sostuvo.
Las particularidades del departamento Vera
El senador remarcó que las características propias del norte santafesino debían formar parte del debate constitucional.
“Nuestra realidad, nuestras distancias, nuestras dificultades y también nuestras fortalezas debían estar presentes en una discusión que definiría las bases institucionales de la provincia para las próximas generaciones”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que desde Vera se planteó la necesidad de que el interior tuviera un rol activo en la construcción de la nueva Carta Magna.
“Desde Vera defendimos la convicción de que el interior profundo no podía ser una nota al pie en la historia de Santa Fe, sino que debía ser protagonista de las decisiones que marcan su destino”, afirmó.
Entre los temas abordados durante el proceso mencionó propuestas relacionadas con los derechos humanos, la discapacidad, la inclusión, la participación ciudadana, la transparencia, el acceso a la información y la necesidad de promover un desarrollo territorial más equilibrado.
“Hablar del departamento Vera es hablar de su identidad, de una historia y de una realidad territorial que merece ser comprendida en toda su dimensión. No habrá una Santa Fe verdaderamente integrada si el desarrollo no llega a cada rincón de la provincia. No hay igualdad real si las distancias se convierten en barreras y no habrá democracia plena si las voces del interior no forman parte de las decisiones”, expresó.
Una Constitución que se proyecta hacia el futuro
Al cumplirse un año de la sanción de la nueva Constitución, Sosa planteó que el desafío ahora está en su implementación y en la manera en que sus principios se traducen en políticas e instituciones.
“A un año de la sanción es momento de mirar hacia adelante, porque una Constitución no cumple su propósito el día que se sanciona. Su verdadero valor se demuestra con el tiempo, en la forma en que sus principios orientan las decisiones públicas, fortalecen las instituciones y amplían las oportunidades de la ciudadanía”, sostuvo.
Asimismo, reafirmó su compromiso de representar al norte santafesino en los distintos ámbitos de discusión provincial.
“Representar no es solamente ocupar una banca, sino hacer que esa banca tenga las voces, las preocupaciones y los sueños de la gente a la que representa”, manifestó.
Durante la actividad, algunos integrantes del equipo asesor compartieron sus experiencias y agradecieron la posibilidad de haber participado de un proceso que consideraron histórico para la provincia.
El encuentro concluyó con la entrega de ejemplares de la nueva Constitución a los referentes institucionales presentes, entre ellos la intendenta de Vera, Paula Mitre; el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello; el presidente comunal de Margarita, Ariel Bolaño; el presidente comunal de Toba, Hernán Niemiz; y el presidente del Concejo Municipal de Vera, Javier Barbona, además de otros representantes de instituciones locales.
Finalmente, Sosa adelantó que se realizarán encuentros similares en distintas localidades del interior del departamento Vera, con el objetivo de continuar compartiendo el trabajo desarrollado durante el proceso de reforma y acercar la nueva Constitución a las comunidades.