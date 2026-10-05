El Niño ayer y hoy

Inundaciones del siglo XX en Santa Fe: las fotos que muestran la fuerza del río

Las crecientes que dejaron una marca en la capital provincial, vistas a través de imágenes y recortes de El Litoral. De la recordada de 1905 a la de 1982/3, que se “cargó” al Puente Colgante.