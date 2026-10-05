Educación

Vera reunió a jóvenes y estudiantes en la Feria de Carreras Verenses 2026

Con una importante participación de jóvenes, se realizó en Vera la Feria de Carreras “Verenses” 2026. El encuentro permitió conocer las distintas alternativas de formación disponibles en la ciudad y generar un espacio de consulta e intercambio para quienes están definiendo sus próximos pasos educativos.