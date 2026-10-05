Con una importante participación de jóvenes, se llevó adelante en Vera la Feria de Carreras “Verenses” 2026, una propuesta orientada a acercar a los estudiantes las distintas alternativas de formación disponibles en la ciudad y brindarles herramientas para definir sus próximos pasos académicos.
Vera reunió a jóvenes y estudiantes en la Feria de Carreras Verenses 2026
Con una importante participación de jóvenes, se realizó en Vera la Feria de Carreras “Verenses” 2026. El encuentro permitió conocer las distintas alternativas de formación disponibles en la ciudad y generar un espacio de consulta e intercambio para quienes están definiendo sus próximos pasos educativos.
El encuentro reunió a instituciones educativas de distintos niveles y modalidades, que presentaron sus carreras, cursos y propuestas de formación ante estudiantes interesados en continuar sus estudios una vez finalizada la escuela secundaria.
La feria se convirtió así en un espacio de consulta e intercambio, donde los jóvenes pudieron conocer de primera mano las posibilidades existentes en Vera, interiorizarse sobre las diferentes opciones y plantear inquietudes vinculadas con las carreras, modalidades de cursado y alternativas de formación.
Más allá de la oferta académica, la iniciativa puso en valor la posibilidad de continuar estudiando en la propia ciudad, una alternativa que puede facilitar el acceso a la educación superior y, al mismo tiempo, contribuir al arraigo de los jóvenes en su comunidad.
Una amplia oferta educativa en la ciudad
La propuesta contó con la participación de distintas instituciones que actualmente forman parte del entramado educativo de Vera.
Entre ellas estuvieron el ISPI N° 4007 “Inmaculada Concepción”, el Colegio Superior N° 42 “Agustín L. Rossi”, el ISPI N° 4019 “San Juan Bautista”, la Escuela Superior de Enfermería Vera, el ISPI N° 9191 “Juan XXIII”, Academia Gio, el Núcleo Universitario Vera y Aula 360.
La diversidad de instituciones permitió mostrar un abanico de posibilidades que incluye diferentes áreas de formación y modalidades, poniendo al alcance de los estudiantes información que puede resultar determinante al momento de elegir una carrera.
Para muchos jóvenes, ese primer contacto directo con las instituciones constituye también una oportunidad para despejar dudas y comenzar a conocer con mayor precisión las características de la formación que tienen previsto iniciar.
Estudiar, formarse y proyectar el futuro en Vera
Durante la actividad, la intendenta Paula Mitre destacó la importancia de generar este tipo de espacios para acompañar a los jóvenes en una etapa clave de sus trayectorias educativas.
“Es muy importante que podamos generar estos espacios donde nuestros jóvenes conozcan las oportunidades que tienen para estudiar y formarse en Vera”, señaló.
En ese sentido, remarcó que la consolidación de propuestas educativas en la ciudad amplía las posibilidades para quienes buscan continuar sus estudios sin alejarse de su entorno familiar.
“Cada propuesta educativa que se consolida en nuestra ciudad es también una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan construir su proyecto de vida sin tener que alejarse de sus familias y de su comunidad”, expresó.
La intendenta también vinculó la presencia de instituciones educativas con el desarrollo local y el arraigo: “La educación genera oportunidades, pero también genera arraigo, y eso es fundamental para pensar el futuro de Vera”.
La realización de la Feria de Carreras “Verenses” 2026 permitió, de esta manera, reunir en un mismo espacio a estudiantes e instituciones educativas, acercando información sobre las alternativas disponibles y reforzando la importancia de acompañar a los jóvenes en la construcción de sus proyectos personales y profesionales.
Desde la organización agradecieron especialmente a todas las instituciones que participaron de la iniciativa y a la Sociedad Italiana, que cedió sus instalaciones para el desarrollo del encuentro.