Departamento Vera

Libros, fantasía y un Don Quijote de hierro: Fortín Olmos vivió su 3ª Feria del Libro

Organizada por la Biblioteca Sofía Barat, con el auspicio de la comuna local, la propuesta reunió a estudiantes, vecinos y referentes institucionales en torno a la lectura. La tercera edición tuvo como eje a Don Quijote de la Mancha y sumó una escultura de hierro y materiales reciclados que ya forma parte del patrimonio simbólico de la localidad.