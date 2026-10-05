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Libros, fantasía y un Don Quijote de hierro: Fortín Olmos vivió su 3ª Feria del Libro

Organizada por la Biblioteca Sofía Barat, con el auspicio de la comuna local, la propuesta reunió a estudiantes, vecinos y referentes institucionales en torno a la lectura. La tercera edición tuvo como eje a Don Quijote de la Mancha y sumó una escultura de hierro y materiales reciclados que ya forma parte del patrimonio simbólico de la localidad.

Fortín Olmos celebró la 3ª Feria del Libro con Don Quijote como protagonistaFortín Olmos celebró la 3ª Feria del Libro con Don Quijote como protagonista
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Fortín Olmos fue escenario de una nueva celebración de la literatura con la realización de la 3ª Feria del Libro, organizada por la Biblioteca “Sofía Barat” con el auspicio de la comuna local. La propuesta convocó a estudiantes de las escuelas de la localidad, vecinos y familias, que recorrieron una muestra especialmente ambientada y participaron de las distintas actividades programadas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la presidenta de la Biblioteca Sofía Barat, Nahir Mansilla, quien agradeció a las instituciones, colaboradores y vecinos que hicieron posible el encuentro y destacó el espíritu de la iniciativa, atravesada en esta edición por la magia y la fantasía.

Fortín Olmos celebró la 3ª Feria del Libro con Don Quijote como protagonistaFortín Olmos celebró la 3ª Feria del Libro con Don Quijote como protagonista

Por su parte, el presidente comunal Rodrigo Acevedo valoró el esfuerzo puesto en la organización y sostuvo que una propuesta de estas características “se hace y se construye entre todos”.

En ese marco, también destacó el valor de la lectura y la educación como herramientas para continuar proyectándose: “Es una prueba también de demostrar que nunca es tarde para volver a estudiar y seguir soñando”, expresó.

Una invitación a descubrir historias

Desde la organización plantearon que cada libro puede convertirse en el comienzo de una aventura diferente. Algunos permiten conocer lugares desconocidos, otros acercan personajes que permanecen en la memoria y también están aquellos capaces de generar nuevas preguntas o modificar nuestra manera de mirar el mundo.

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Con esa premisa, la Feria propuso acercarse a los libros sin expectativas predeterminadas, detenerse frente a una historia, abrir una página y dejarse sorprender.

La literatura, en definitiva, como una puerta para conocer otras realidades y descubrir que siempre existe una nueva historia esperando ser contada.

Durante la jornada también estuvo presente el senador Osvaldo Sosa, quien destacó el valor de la lectura como una herramienta de crecimiento personal y social.

“Ingresar a la lectura nos ofrece un mundo mágico que nos permitirá crecer y salir adelante”, señaló.

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En el marco de la actividad, Sosa hizo entrega de la Declaración de Interés de la 3ª Feria del Libro por parte de la Cámara de Senadores de la provincia, reconocimiento fundamentado en el aporte educativo, social y cultural de la propuesta.

Además, entregó un ejemplar de la Nueva Constitución de Santa Fe y el libro que recopila el trabajo desarrollado por el equipo de asesores que lo acompañó durante la Convención Reformadora.

Don Quijote, protagonista de esta edición

Uno de los grandes atractivos de esta tercera edición fue la ambientación de la Feria, que presentó una importante escenografía y abundante material literario. La propuesta despertó especialmente el interés de los alumnos de las escuelas locales y de los vecinos que se acercaron atraídos por la convocatoria.

Pero esta edición tuvo además un componente especial: Don Quijote de la Mancha, uno de los personajes más reconocidos de la literatura universal, fue elegido como figura central.

La obra de Miguel de Cervantes trascendió en esta oportunidad las páginas de los libros para incorporarse al espacio público de Fortín Olmos a través de una escultura construida íntegramente en metal.

Fortín Olmos celebró la 3ª Feria del Libro con Don Quijote como protagonistaFortín Olmos celebró la 3ª Feria del Libro con Don Quijote como protagonista

La pieza fue realizada por el reconocido artesano local Nicolás “Kuki” Taibo, quien explicó que para su construcción utilizó aproximadamente 300 kilogramos de hierro y distintas piezas recicladas.

El resultado fue una imponente representación del personaje cervantino, que no solo cumplió con el objetivo planteado para la Feria, sino que sumó un nuevo atractivo al paisaje urbano de la localidad.

La escultura se incorpora así a un conjunto de obras que, con el paso del tiempo, fueron adquiriendo un lugar dentro de la identidad visual y cultural de Fortín Olmos, una comunidad ubicada en el corazón de la Cuña Boscosa santafesina.

De esta manera, la tercera Feria del Libro dejó como legado no solo el acercamiento de niños, jóvenes y adultos a la lectura, sino también una nueva expresión artística que llevará a Don Quijote de las páginas de Cervantes al espacio cotidiano de la comunidad.

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