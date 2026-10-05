La Comisión de Obras Menores para Municipios y Comunas aprobó nuevos aportes destinados a distintas localidades del departamento San Justo. Los fondos permitirán avanzar con obras de pavimentación, incorporar maquinaria y atender daños ocasionados por fenómenos climáticos.
Más de $300 millones en aportes para obras y maquinaria en localidades del departamento San Justo
Los recursos fueron aprobados por la Comisión de Obras Menores para municipios y comunas. Gobernador Crespo recibirá $222,4 millones para pavimentación con hormigón, mientras que La Penca contará con $67,6 millones para adquirir una motoniveladora. Colonia Dolores y Vera y Pintado recibirán $10 millones cada una por emergencia climática.
En el caso de Gobernador Crespo, se aprobó un desembolso de $222.418.030,92, que será destinado a trabajos de pavimentación con hormigón en calles de la localidad.
El anuncio fue realizado por el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, quien informó los recursos aprobados en la última reunión de la comisión.
La Penca incorporará una motoniveladora
Por otra parte, la comuna de La Penca recibirá $67.686.923,72 para la adquisición de una motoniveladora, maquinaria que será utilizada para tareas de mantenimiento y mejoramiento de caminos en el distrito.
La incorporación del equipo apunta a fortalecer la capacidad operativa de la comuna para atender las necesidades de mantenimiento de la red vial local.
Fondos por emergencia climática
La resolución también contempla aportes para hacer frente a los daños provocados por fenómenos naturales severos.
En este caso, las comunas de Colonia Dolores y Vera y Pintado recibirán $10 millones cada una, en concepto de emergencia climática.
Los recursos estarán destinados a atender parte de los daños y las necesidades generadas por los eventos meteorológicos registrados en ambas localidades.
En total, los aportes anunciados para estas cuatro localidades superan los $320 millones, con destinos específicos vinculados a infraestructura urbana, equipamiento y respuesta ante emergencias.