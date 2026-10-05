Anuncio del senador Borla

Más de $300 millones en aportes para obras y maquinaria en localidades del departamento San Justo

Los recursos fueron aprobados por la Comisión de Obras Menores para municipios y comunas. Gobernador Crespo recibirá $222,4 millones para pavimentación con hormigón, mientras que La Penca contará con $67,6 millones para adquirir una motoniveladora. Colonia Dolores y Vera y Pintado recibirán $10 millones cada una por emergencia climática.