Homicidio en Santa Fe

Murió el joven barbero que recibió un disparo en la cabeza

Franco Calabrese, de 22 años, murió este lunes luego de recibir un balazo en la cabeza mientras trabajaba junto a su hermano. El sospechoso, de 18 años, fue detenido en una vivienda de calle Luciano Leiva 8300 y la causa pasó de tentativa de homicidio a homicidio.