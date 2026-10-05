Un bebé de apenas 10 días murió como consecuencia de las heridas que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido este domingo por la noche en Punta Lara, provincia de Buenos Aires. El siniestro involucró a tres vehículos y dejó a varias personas heridas, entre ellas una niña de 3 años.
Murió un bebé de 10 días en un choque entre tres vehículos en Punta Lara
El siniestro ocurrió durante la noche del domingo y dejó además a varias personas heridas, entre ellas una niña de 3 años. El conductor de uno de los vehículos quedó demorado e imputado.
Cómo ocurrió el accidente
El choque se produjo alrededor de las 22 en Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Por causas que son materia de investigación, una Ford EcoSport colisionó contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.
El momento del accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales.
La EcoSport era conducida por un hombre de 66 años, quien quedó demorado e imputado luego del accidente.
Murió un bebé de 10 días
En el Volkswagen UP viajaba una familia, entre cuyos integrantes se encontraban dos menores de 3 años y 10 días.
Como consecuencia del impacto, varios ocupantes resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica. Los dos niños fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata.
A pesar de la asistencia recibida, el bebé de 10 días murió como consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente.
Incidentes después del choque
Tras el siniestro se produjo una importante concentración de personas en el lugar. En ese contexto, los policías debieron resguardar al conductor de la EcoSport ante el tumulto.
Posteriormente, algunas personas arrojaron elementos contra los móviles policiales y provocaron daños en los vehículos.
La causa fue caratulada como “Homicidio culposo” y quedó bajo la intervención de la UFI N.º 10 de La Plata.