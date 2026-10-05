Operativo en San Javier

Cazadores furtivos mataron carpinchos y chanchos salvajes; terminaron presos

El procedimiento se realizó en el kilómetro 152 de la Ruta Provincial N.º 1. Los agentes hallaron tres armas de fuego y 34 cartuchos, además de dos carpinchos enteros, dos medias reses y un chancho salvaje. El conductor, además, dio positivo en un control de alcoholemia.