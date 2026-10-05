Un operativo de la Guardia Provincial realizado durante la noche del domingo en la Ruta Provincial N.º 1 terminó con cuatro hombres aprehendidos y el secuestro de tres armas de fuego, 34 cartuchos, elementos utilizados para la faena y una importante cantidad de ejemplares de fauna silvestre.
Cazadores furtivos mataron carpinchos y chanchos salvajes; terminaron presos
El procedimiento se realizó en el kilómetro 152 de la Ruta Provincial N.º 1. Los agentes hallaron tres armas de fuego y 34 cartuchos, además de dos carpinchos enteros, dos medias reses y un chancho salvaje. El conductor, además, dio positivo en un control de alcoholemia.
El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 21.30, a la altura del kilómetro 152, en jurisdicción de San Javier. Personal de la Unidad Operativa Regional 7 detuvo la marcha de un automóvil que circulaba remolcando un tráiler sobre el que era transportada una embarcación.
Durante la inspección, los agentes observaron que dentro de la lancha había armas de fuego. Al solicitar la documentación correspondiente, los ocupantes manifestaron no contar con ella.
Ante esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de una escopeta calibre 20, otra escopeta del mismo calibre que no presentaba numeración visible y una carabina.
Junto con las armas fueron incautados 34 cartuchos de calibres 20 y .22. También se encontraron cuchillos, elementos utilizados para la faena y una conservadora.
Carpinchos y un chancho salvaje
La revisión de la embarcación permitió descubrir además que el traslado no se limitaba a las armas y municiones. Los agentes encontraron dos carpinchos enteros, dos medias reses de carpincho y un ejemplar de chancho salvaje.
La presencia de estos animales motivó la intervención por una presunta infracción a la Ley Nacional N.º 22.421, que establece normas para la conservación de la fauna silvestre.
Además alcoholizado
En paralelo, el conductor del vehículo fue sometido a un test de alcoholemia. El resultado fue de 0,96 gramos de alcohol por litro de sangre, registro que derivó en la correspondiente acta de infracción.
Como consecuencia del procedimiento, cuatro hombres mayores de edad fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la autoridad competente. Entre los ocupantes también había un adolescente de 14 años, quien fue entregado a su madre de acuerdo con las disposiciones impartidas por el Ministerio Público de la Acusación.
Los detenidos y todos los elementos secuestrados fueron trasladados para continuar con las actuaciones correspondientes, mientras se procura establecer las responsabilidades vinculadas con la tenencia de las armas y municiones, la presunta infracción a la normativa de protección de fauna y la situación del conductor frente al resultado positivo del control de alcoholemia.