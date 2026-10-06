Cámara de Apelaciones

Confirmaron la prisión de la última policía detenida por la muerte en custodia de Mauro González

Había quedado en libertad en primera instancia, pero luego la Alzada revocó el fallo. Ahora, otro tribunal ratificó la decisión de dejarla tras las rejas mientras continúa la investigación del fallecimiento ocurrido en enero en la Comisaría 8va. de Santa Fe.