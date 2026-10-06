Balcarce y Sarmiento

En un bar de Candioti Sur: ebrio y violento no quiso pagar la cuenta, peleó con todos y terminó preso

Todo se inició dentro del local "La birra es bella" y continuó en la vía pública. Un trabajador de seguridad privada denunció que el joven lo habría empujado y golpeado, además de arrojar un vaso contra la vidriera de un comercio vecino. Cuando llegaron los policías, intentó escapar y resistió la colocación de las esposas