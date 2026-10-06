En un bar de Candioti Sur: ebrio y violento no quiso pagar la cuenta, peleó con todos y terminó preso

La madrugada terminó con un hombre de 26 años aprehendido en plena calle luego de protagonizar un incidente en las inmediaciones de un local gastronómico de Balcarce y Sarmiento. Todo comenzó cuando personal de seguridad le indicó que ya no le servirían más bebidas alcohólicas y el joven reaccionó con insultos y escupitajos.
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Todo se inició dentro del local "La birra es bella" y continuó en la vía pública. Un trabajador de seguridad privada denunció que el joven lo habría empujado y golpeado, además de arrojar un vaso contra la vidriera de un comercio vecino. Cuando llegaron los policías, intentó escapar y resistió la colocación de las esposas
El hecho ocurrió alrededor de las 3.20, en inmediaciones del local La Birra es Bella. Hasta ese lugar llegó personal de la Brigada Motorizada, convocado por la Central de Emergencias 911 a raíz de un hombre que, según el aviso, estaba ocasionando molestias.
No más alcohol
Los agentes entrevistaron a un hombre de 44 años, quien manifestó trabajar como personal de seguridad del establecimiento. De acuerdo con su relato, el joven, de 26 años, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas cuando recibió la indicación de que no se le serviría más.
El supervisor de la agencia de seguridad contratada por el bar, Javier Escalante, confirmó que el muchacho comenzó a insultar y escupir al guardia privado antes de retirarse hacia el exterior del comercio.
Ya en la calle, el episodio continuó. El personal de seguridad sostuvo que el joven arrojó un vaso contra la vidriera de un comercio lindante, aunque no se observaron daños, y posteriormente lo habría empujado y golpeado en el rostro. Ante esa situación, el trabajador dijo que logró reducirlo hasta la llegada de los uniformados.
Resistencia y aprehensión
Los policías intentaron encauzar la situación mediante el diálogo y le solicitaron reiteradamente al joven que depusiera su actitud y abandonara el sector. Sin embargo, el hombre habría mantenido una actitud hostil y llegado a establecer contacto físico con los agentes.
Cuando se le comunicó que sería trasladado en razón de la contravención constatada, la situación volvió a tensarse. El violento individuo intentó impedir que le colocaran las esposas reglamentarias y procuró escapar, llegando incluso a empujar a los efectivos.
Finalmente, los policías consiguieron reducirlo y colocarle las esposas. La aprehensión se concretó alrededor de las 3.40, en la vía pública y fuera del local gastronómico.
Resistencia a la autoridad
En principio, el procedimiento quedó encuadrado como resistencia a la autoridad, sin perjuicio de la calificación legal que pudiera corresponder a partir del avance de las actuaciones.
Una unidad del Comando Radioeléctrico acudió en apoyo y trasladó al aprehendido hacia Estación Sur. Antes pasó por la División Medicina Legal, donde fue examinado por el médico de turno.
Amenazas contra los agentes
Durante la intervención, según el parte policial, el hombre habría formulado amenazas contra los agentes. Les habría advertido que los buscaría y que ya había registrado sus rostros.
El traslado tampoco estuvo exento de incidentes. Siempre según lo consignado por los policías, el aprehendido mantuvo una conducta alterada y realizó movimientos bruscos, llegando a golpearse reiteradamente la cabeza y el rostro contra la luneta de la caja del móvil. Ante esa situación, los efectivos extremaron las medidas de seguridad.
Ya en la dependencia policial, a las 4.51, se realizó una comunicación con la Defensoría Pública Provincial mediante mensajes de WhatsApp para informar sobre la situación del detenido.
El procedimiento quedó documentado mediante actas de entrevista, inspección judicial y aprehensión, además de un croquis y el formulario médico-legal, a disposición de la autoridad competente.