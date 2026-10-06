En Gral Paz 7400

Impactante choque y vuelco en Guadalupe: bomberos rescató a un hombre atrapado dentro de un automóvil

El Renault Sandero en el que viajaba un integrante del área de inteligencia del Ejército Argentino impactó contra tres vehículos estacionados y terminó apoyado sobre su techo. El hombre fue trasladado al hospital Cullen.