Un hombre que se desempeña como personal de inteligencia del Ejército Argentino debió ser rescatado anoche del interior de un automóvil que terminó volcado sobre su techo luego de protagonizar un accidente de tránsito en avenida General Paz al 7400.
Impactante choque y vuelco en Guadalupe: bomberos rescató a un hombre atrapado dentro de un automóvil
El Renault Sandero en el que viajaba un integrante del área de inteligencia del Ejército Argentino impactó contra tres vehículos estacionados y terminó apoyado sobre su techo. El hombre fue trasladado al hospital Cullen.
El siniestro ocurrió el lunes, alrededor de las 21.56, y demandó la intervención de una dotación de los Bomberos de la Zona Norte, además de personal policial, agentes de la Policía de Investigaciones y un equipo sanitario del servicio 107.
El vehículo involucrado era un Renault Sandero equipado con GNC. Por causas que son materia de investigación, el rodado impactó contra otros tres vehículos que se encontraban estacionados: una Toyota Hilux, un Honda HR y un Nissan.
Golpeado y desorientado
Como consecuencia del impacto, el Sandero terminó con sus cuatro ruedas hacia arriba, apoyado sobre el techo. En su interior permaneció atrapado B.M., quien se encontraba golpeado, desorientado y sin posibilidades de abandonar el habitáculo por sus propios medios.
Cuando los bomberos llegaron al lugar comenzaron las tareas para extraer al conductor del interior del automóvil. Una vez concretada esa primera intervención, los servidores públicos adoptaron medidas preventivas debido a que el vehículo contaba con un sistema de GNC.
En ese marco, procedieron a cerrar el paso de gas y aguardaron la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.
Finalizada la labor de los peritos, los bomberos colocaron nuevamente el Renault Sandero en su posición normal, desconectaron la batería y retiraron el vehículo del centro de la calzada.
Traslado al hospital
Mientras se desarrollaba el operativo, personal del móvil 11 del servicio 107 asistió al hombre y posteriormente lo trasladó hasta el hospital José María Cullen, donde quedó a disposición de los profesionales de la salud.
En el lugar también trabajaron efectivos policiales de la Comisaría 8ª de la Unidad Regional I, personal de la tercera zona y el jefe de zona de turno. Por la PDI intervino la unidad 13088.
Un compañero laboral del accidentado, identificado como A.J. y también integrante del área civil de inteligencia del Ejército Argentino, permaneció en el lugar durante el procedimiento.
La dotación de Bomberos concluyó su intervención y regresó al cuartel a las 23.35. Las circunstancias que provocaron la colisión quedaron sujetas a la investigación correspondiente.