Un hombre fue aprehendido el lunes al mediodía luego de un procedimiento policial que se inició a partir de un llamado al 911 y terminó con una suboficial agredida durante un forcejeo. Todo ocurrió en la zona de avenida Peñaloza, donde se investigan dos presuntos intentos de arrebato contra menores que se encontraban junto a sus madres.
Intentó arrebatar dos menores que estaban con sus madres, agredió a una policía y terminó detenido
Un hombre fue aprehendido en avenida Peñaloza y Huergo luego de que una testigo lo señalara por dos presuntos intentos de arrebato contra menores. Durante el procedimiento habría agredido a una suboficial con una patada en el rostro.
La secuencia comenzó cuando la Central de Emergencias recibió un aviso que daba cuenta de un sujeto que, según la denuncia, habría intentado arrebatar a un niño de los brazos o de la mano de su madre, en inmediaciones de avenida Peñaloza y Regis Martínez.
La información fue transmitida al personal del Comando Radioeléctrico, que se dirigió hacia el sector señalado. Poco después llegó una ampliación del aviso: el sospechoso estaría desplazándose por Peñaloza hacia el norte.
Una testigo aportó entonces una descripción del hombre. Según su relato, vestía una campera negra y pantalones de colores y habría intentado quitarle un menor a su madre. La mujer también habría observado, metros más adelante, una situación similar que involucraba en este caso a una niña.
Persecución y captura
Con esos datos, los policías continuaron la búsqueda hasta que localizaron a un hombre cuyas características coincidían con las proporcionadas. El encuentro se produjo en la intersección de avenida Peñaloza y Huergo.
Los agentes le impartieron la voz de alto, pero el individuo habría intentado escapar. La maniobra derivó en un forcejeo con los uniformados, durante el cual la situación adquirió otro cariz.
Patada a una policía
En medio de la resistencia, el hombre habría atacado a una suboficial. Según se informó, le propinó una patada en el rostro que impactó sobre el pómulo derecho de la agente.
La agresión obligó a pedir refuerzos. Otro móvil policial llegó al lugar y, entre los efectivos, finalmente consiguieron reducir al sospechoso.
El hombre fue aprehendido y trasladado posteriormente para las correspondientes actuaciones médicas y legales. El procedimiento quedó en manos de la autoridad competente, que deberá determinar ahora las circunstancias de los episodios denunciados y la eventual responsabilidad del detenido.