Santa Fe

Intentó arrebatar dos menores que estaban con sus madres, agredió a una policía y terminó detenido

Un hombre fue aprehendido en avenida Peñaloza y Huergo luego de que una testigo lo señalara por dos presuntos intentos de arrebato contra menores. Durante el procedimiento habría agredido a una suboficial con una patada en el rostro.