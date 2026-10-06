La Justicia investiga la muerte de un gendarme de 45 años, que al parecer se quitó la vida con su arma reglamentaria en un departamento ubicado en barrio Echesortu, en el macrocentro de Rosario. Según las primeras informaciones, el episodio se dio en el marco de un hecho de violencia de género, denunciado por una trabajadora sexual.
Rosario: investigan una denuncia de violencia de género y muerte de un gendarme
El episodio ocurrió en un departamento de barrio Echesortu durante la madrugada de este martes 6 de octubre. El efectivo se habría disparado con su arma reglamentaria tras discutir con una trabajadora sexual.
Voceros policiales señalaron que el hecho ocurrió poco después de las 2:00 a. m en un departamento ubicado en Lima y 3 de Febrero. Hasta ese lugar llegaron uniformados luego de recibir una llamada al 911 de una mujer que dijo que había ido hasta ese lugar para brindar sus servicios a un hombre y que éste se había puesto muy agresivo.
A los pocos minutos llegó hasta el lugar personal policial, y al ingresar a la vivienda, ubicada en un 7º piso, halló al hombre sin vida. Según relató la mujer, el gendarme –identificado como Pablo M.– se había quitado la vida minutos antes, con su arma reglamentaria.
La investigación del hecho está a cargo de la fiscal Valeria Piazza Iglesias, de la Unidad de Homicidios Culposos y Siniestralidad Vial, quien dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para ser sometido a autopsia, que se realicen distintas pericias en el departamento, entre ellas el secuestro del arma reglamentaria del gendarme y que la trabajadora sexual, de 35 años, sea revisada por personal médico para ver si presentaba lesiones y luego sea trasladada a una dependencia policial para que brinde declaración testimonial.