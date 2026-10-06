La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava declarará este miércoles por primera vez en el juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
Caso Loan: una de las principales acusadas declarará por primera vez en el juicio
María Victoria Caillava será la cuarta imputada en comparecer ante el Tribunal Federal de Corrientes, luego de los testimonios de Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.
La esposa del militar Carlos Guido Pérez será la cuarta imputada en comparecer ante el Tribunal Federal de Corrientes, luego de los testimonios brindados por el ex comisario Walter Maciel, Laudelina Peña y Antonio Bernardino Benítez.
El fiscal federal Carlos Schaefer también citó a tres efectivos de la Policía Federal: José María Rodríguez, Leandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Cushaw.
Quiénes declararán
La ronda de testimonios continuará el jueves 8 de octubre, cuando está previsto que expongan Jorge Luciano Berton, hijo de Caillava y miembro de la Policía Federal; Mario Justo González, conocido como “Guacha”; y la policía Silvana Beatriz Romero.
De esta manera, el debate oral y público avanza con las declaraciones de distintos imputados y personas vinculadas con la investigación por la desaparición del menor.
El pedido para drenar dos lagunas
En paralelo al desarrollo del juicio, la Justicia analiza la posibilidad de drenar dos lagunas ubicadas en la localidad correntina de 9 de Julio.
Los representantes legales de la familia de Loan solicitaron que se realicen tareas en las lagunas identificadas como 1 y 4. Ambos lugares ya habían sido rastrillados durante la investigación, aunque en esas tareas no se habían encontrado elementos considerados de importancia para la pesquisa.
El planteo de la querella se encuentra ahora bajo análisis judicial mientras continúa el debate por la desaparición del niño.
Quiénes están acusados
Entre los acusados por el supuesto extravío de Loan se encuentran María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Walter Maciel, Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Daniel “Fierrito” Ramírez.
La investigación sostiene que el niño desapareció el 13 de junio de 2024, luego de participar de un almuerzo en la vivienda de su abuela Catalina. Loan fue visto por última vez en la zona del naranjal.
Los otros diez imputados
Por otro lado, hay otros diez imputados vinculados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.
Se trata de Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
El juicio continúa así con nuevas declaraciones mientras la Justicia también analiza el pedido de la querella para avanzar con nuevas tareas de búsqueda en 9 de Julio.