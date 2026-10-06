Luego de que se difundieran imágenes de la influencer Candela Arizaga y Facundo Moyano juntos en un restaurante de Madrid, el sindicalista volvió a expresar su deseo de que la Justicia deje sin efecto la restricción perimetral que pesa sobre él en el marco de una investigación en curso.
Facundo Moyano desafió la perimetral con Candela Arizaga y volvió a pedir que la levanten
El sindicalista está imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género a raíz de un episodio ocurrido a comienzos de agosto, mientras la Justicia mantiene vigente la medida de restricción.
Moyano mantiene una medida perimetral respecto de Arizaga y está imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género a raíz de un episodio ocurrido a comienzos de agosto. Pese a las disposiciones judiciales, ambos manifestaron su intención de volver a encontrarse con normalidad y retomar su relación.
Las coincidencias
En el marco de la causa, se detectaron coincidencias entre los teléfonos celulares de Moyano y Arizaga en celdas ubicadas en las inmediaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires. Según la Fiscalía, ese registro indicaría que ambos se habrían encontrado pese a las restricciones impuestas al sindicalista.
La situación volvió a quedar en el centro de la escena luego de que circularan las fotografías de Moyano y Arizaga en Europa, donde se los mostró juntos.
El mensaje a Moria Casán
Tras la difusión de las imágenes, Moyano se comunicó con Moria Casán, luego de la entrevista que la conductora había realizado, y se refirió a la vigencia de la medida judicial.
“No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”, sostuvo el sindicalista, según contó Moria al aire.
La conductora, por su parte, aseguró que ambos están enamorados y que buscan continuar con su vínculo. “Él está enamorado de la chica. Quieren hacer algo, están fascinados. Están viviendo su romance”, opinó durante La Mañana con Moria.
Qué dijo sobre la restricción
Moria también relató parte de la conversación que mantuvo con Moyano y aseguró que el sindicalista considera que la medida judicial perdió sentido. “Me dice que se sienten libres y, entre otras cosas, me dice que es ridículo que exista una perimetral y que siga vigente”, explicó.
Durante el programa, además, leyó un mensaje que, según indicó, le había enviado Moyano: “Candela llora todos los días, queremos estar juntos. Estamos enamorados y contentos, nos sentimos libres. No estamos violando ninguna perimetral porque no rige en país extranjero”.