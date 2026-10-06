“Queremos estar juntos”

Facundo Moyano desafió la perimetral con Candela Arizaga y volvió a pedir que la levanten

El sindicalista está imputado por privación ilegítima de la libertad y violencia de género a raíz de un episodio ocurrido a comienzos de agosto, mientras la Justicia mantiene vigente la medida de restricción.