Los teléfonos celulares utilizados por Facundo Moyano y Candela Arizaga registraron actividad en celdas ubicadas en las inmediaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires durante varios días de septiembre. El dato forma parte de un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) incorporado a la causa que analiza si el dirigente incumplió las restricciones judiciales que tenía vigentes.
Qué detectó la Justicia en los celulares de Facundo Moyano y Candela Arizaga
Los registros de geolocalización mostraron actividad simultánea en zonas próximas a un alojamiento donde el dirigente se hospedó durante varios días.
La información surgió del análisis de los registros de geolocalización proporcionados por las compañías de telefonía móvil. La Fiscalía busca determinar si las coincidencias de señal pueden aportar elementos sobre un eventual encuentro entre ambos en el establecimiento ubicado sobre avenida Belgrano 538.
El cruce de los datos corresponde a distintos momentos entre el 1 y el 11 de septiembre.
Qué registró el teléfono de Arizaga
Según el informe, el celular utilizado por Arizaga registró actividad en celdas ubicadas sobre avenida Belgrano 402, a unos 170 metros del hotel.
Los registros muestran actividad desde las 23:42 del 1 de septiembre hasta las 15:55 del 3 de septiembre. El dispositivo volvió a registrar señal en esa zona durante la madrugada del 7 de septiembre, entre las 00:20 y las 01:06.
También hubo actividad el 11 de septiembre, entre las 00:08 y las 23:42.
Las celdas utilizadas para el análisis cuentan con radios de cobertura de aproximadamente 160 y 190 metros, de acuerdo con el informe.
Los registros de Moyano
El celular atribuido a Moyano presentó actividad en una celda ubicada en la zona de avenida Belgrano y Perú, a unos 81 metros del establecimiento.
En este caso, el radio de cobertura era considerablemente mayor y alcanzaba aproximadamente un kilómetro.
El dispositivo registró actividad entre las 04:29 del 1 de septiembre y las 23:50 del 3 de septiembre. También presentó registros el 7 de septiembre, entre las 02:33 y las 21:27.
El último período analizado corresponde al 11 de septiembre, cuando el teléfono registró actividad entre las 03:13 y las 09:12.
Qué concluyó el informe del CIJ
El análisis realizado por los investigadores detectó coincidencias temporales entre los registros de ambos teléfonos en celdas próximas al Aira Apart Hotel durante distintos días y por períodos prolongados.
El informe ubicó el dispositivo de Arizaga en la zona de avenida Belgrano 402, mientras que el teléfono atribuido a Moyano registró actividad en la intersección de avenida Belgrano y Perú. El hotel, situado en el 538 de esa avenida, se encuentra entre ambas zonas.
El dato constituye un elemento incorporado a la investigación, aunque la coincidencia de antenas no permite por sí sola determinar la ubicación exacta de una persona ni acreditar que dos individuos hayan estado juntos.
La estadía de Moyano en el hotel
El análisis se realizó en el marco de las medidas ordenadas por la Justicia y tomó como referencia el establecimiento donde Moyano se alojó entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el dirigente ocupó durante ese período la habitación 603 del Aira Apart Hotel Buenos Aires.
La investigación se inició a partir de una denuncia sobre un supuesto encuentro entre Moyano y Arizaga en el establecimiento, pese a las restricciones judiciales vigentes para el dirigente.