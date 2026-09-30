La influencer Candela Arizaga volvió a apuntar contra Facundo Moyano y cuestionó públicamente su accionar durante el conflicto que mantienen. A través de sus redes sociales, aseguró que el gremialista la habría filmado sin su consentimiento y expresó su arrepentimiento por no haberlo denunciado en aquel momento.
Candela Arizaga acusó a Facundo Moyano de grabarla sin su consentimiento
La influencer aseguró que también tuvo que ocultar la situación ante sus familiares y cuestionó las versiones difundidas públicamente por el gremialista. Además, anticipó que consultará con su abogado sobre los próximos pasos.
Sus declaraciones se conocieron luego de que Moyano brindara entrevistas en distintos medios y expusiera su versión sobre lo ocurrido entre ambos. En ese contexto, Arizaga decidió responder mediante una publicación en Instagram.
El mensaje
La influencer comenzó su descargo con una reflexión sobre la privacidad y cuestionó la manera en que, según su mirada, se habían presentado los hechos públicamente.
“Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, escribió sobre un fondo negro.
Luego, se refirió directamente a Moyano y aseguró que había decidido no realizar una denuncia en su momento.
“Decidí no denunciarte”
En el tramo más contundente de su publicación, Arizaga sostuvo: “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios”.
La joven también cuestionó que ahora Moyano pretenda recurrir a la Justicia y planteó una diferencia entre las versiones que circulan públicamente y los elementos que podrían surgir de una investigación. “Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas”, afirmó.
La respuesta
Finalmente, Arizaga señaló que consultará con su abogado para determinar cómo continuará el conflicto. “Tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”, escribió en el cierre de su publicación.
El mensaje se produjo en medio de la disputa pública y judicial que ambos mantienen. En septiembre, la Justicia porteña había investigado un supuesto encuentro entre Moyano y Arizaga en un hotel, pero posteriormente un informe del Ministerio Público Fiscal concluyó que no había registros de que la joven hubiera estado allí durante la estadía del exdiputado.