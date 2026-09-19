El caso Arizaga

Facundo Moyano se quedó sin abogados en plena investigación por presunta violencia de género

Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina comunicaron su salida por “desavenencias insalvables” en torno a la estrategia del expediente. La decisión se conoció luego de que la Justicia mantuviera las restricciones vigentes.