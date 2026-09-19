Facundo Moyano quedó sin defensa legal luego de que los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina comunicaran su renuncia al caso en el que el exdiputado es investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en un contexto denunciado como violencia de género.
Facundo Moyano se quedó sin abogados en plena investigación por presunta violencia de género
Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina comunicaron su salida por “desavenencias insalvables” en torno a la estrategia del expediente. La decisión se conoció luego de que la Justicia mantuviera las restricciones vigentes.
Los letrados informaron que decidieron apartarse de la representación por “desavenencias insalvables” relacionadas con las estrategias que debían seguir en el expediente.
La salida de los abogados se conoció este viernes, horas después de que la Fiscalía rechazara nuevamente un pedido de Moyano para levantar la restricción de acercamiento que pesa sobre él respecto de su expareja, Candela Arizaga.
La Justicia rechazó levantar la perimetral
La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, quien dispuso como medida cautelar que Moyano mantuviera una distancia mínima de 300 metros de Arizaga y evitara cualquier tipo de contacto con ella mientras continúa el expediente.
La defensa había solicitado que esa restricción fuera levantada para que Moyano pudiera reencontrarse con Arizaga. Sin embargo, el pedido fue rechazado nuevamente este viernes debido a que la investigación todavía permanece abierta.
La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto, cuando se difundieron imágenes de Arizaga corriendo por la avenida del Libertador, a la altura de Belgrano. A partir de entonces, la Justicia comenzó a investigar las circunstancias que rodearon aquel episodio.
Investigan un posible encuentro
En paralelo, la Justicia porteña analiza imágenes de cámaras de seguridad que podrían mostrar a Moyano y Arizaga juntos en un hotel ubicado en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, pese a la restricción de acercamiento vigente.
Según la información aportada, la Fiscalía ya retiró las grabaciones del establecimiento para determinar si efectivamente existió ese encuentro y establecer las circunstancias en las que habría ocurrido.
De acuerdo con la investigación, además, los fiscales habrían detectado que Moyano no se encontraba en el domicilio que había fijado en Belgrano. Por ese motivo, habrían consultado a sus abogados sobre su paradero.
La situación se produjo antes de que Gascón y Molina comunicaran su decisión de abandonar la defensa.
Qué declaró Candela Arizaga
El 24 de agosto, Arizaga se presentó ante la Fiscalía junto con su abogado para ampliar su declaración. En esa oportunidad, sostuvo que era “falso” que hubiera manifestado ante la Policía haber sido víctima de violencia.
Al relatar lo ocurrido durante el fin de semana previo al episodio investigado, explicó que había compartido distintas actividades con Moyano, con quien mantenía una relación desde enero de este año. Según su declaración, estuvieron con familiares del exdiputado, asistieron a un partido de River y luego regresaron al departamento para ver una película.
Arizaga también contó que durante esa noche consumió cocaína. Según manifestó, posteriormente atravesó un estado de confusión del que conserva pocos recuerdos.
“No recuerdo ni haber estado mal, todo me lo olvidé”, declaró al referirse a aquella madrugada y vinculó la pérdida de memoria con el estado que experimentó después del consumo de drogas.
La investigación continúa
Durante su declaración, Arizaga negó haber sufrido violencia física o verbal por parte de Moyano. También aseguró que no recuerda haber dicho que había sido golpeada o privada de su libertad, aunque admitió que pudo haber realizado alguna manifestación sobre una supuesta persecución mientras atravesaba el estado de confusión que describió.
Estas declaraciones forman parte del expediente en el que Moyano continúa siendo investigado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.
Mientras la Fiscalía analiza las distintas pruebas incorporadas a la causa, entre ellas las imágenes de las cámaras del hotel, la Justicia mantiene vigente la restricción de acercamiento y el dirigente deberá afrontar el proceso sin los abogados que hasta ahora integraban su defensa.