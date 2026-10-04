En medio de un fuerte conflicto mediático y tras un alarmante comunicado de Candela Arizaga, la influencer y el gremialista Facundo Moyano se habrían encontrado en Madrid, España, según un video que trascendió este domingo.
¿Facundo Moyano y Candela Arizaga, juntos en Madrid pese a la perimetral?
Una filmación en un restaurante expuso el reencuentro de la pareja argentina en la capital de España, a pocos días de que ambos solicitaran levantar la causa por violencia de género.
Moyano cuenta aún con una medida de restricción perimetral respecto a Arizaga, además de una imputación por privación ilegítima de la libertad y violencia de género.
Sin embargo, ambos demostraron que tenían intenciones de reunirse y solicitaron que la fiscalía retire la restricción.
Horas atrás, una imagen de Arizaga en la ciudad española se difundió a partir del periodista Jonatan Viale, que reveló la foto en redes sociales, junto al texto "Candela Arizaga en Madrid ¿Se reunió con Facundo Moyano? ¿Otra violación a la perimetral? Efectivamente, se le cagan de risa a la justicia".
La fotografía fue publicada en la noche de este viernes 3 de octubre; allí se puede ver a la influencer de 23 años en la Gran Vía de Madrid, en pleno centro de la ciudad; Candela viste una remera blanca y pantalón color rosado pastel.
En la tarde de este domingo, se conoció un nuevo video donde la joven luce el mismo conjunto en un restaurante madrileño y se encuentra sentada junto al gremialista de 41 años.
El pasado 29 de septiembre, Arizaga apuntó en forma directa contra el gremialista, se mostró arrepentida de no haberlo denunciado, apuntó que el funcionario la filmó sin su consentimiento y que debió mentirle a sus familiares.
“Qué peligroso es hablar de ética cuando se juega con la privacidad ajena, se cuentan versiones convenientes para agarrar un caso y después se pretende ocupar el lugar de víctima”, inició Candela con un texto minimalista sobre un fondo negro.
En línea, apuntó: “Fui buena y decidí no denunciarte por grabarme sin mi consentimiento, mentirle a mi familia y a los medios. ¿Resulta que ahora sos vos el que se quiere manejar judicialmente? Por suerte, una cosa es el relato y otra muy distinta son las pruebas; tendré que consultarle a mi abogado para ver cómo siguen las cosas”.
Sin embargo, el pasado 1 de octubre, los teléfonos celulares de ambos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires, donde la Fiscalía considera que ambos se habrían encontrado pese a las restricciones impuestas al imputado.